لماذا لا نتطور كروياً؟

الإجابات على سؤال العنوان عدة، والأسباب مختلفة على مستوى كرة القدم خصوصاً، لكن لا بد من توضيح حالة اللامبالاة التي توجد لدى أنديتنا.

وذلك بعدما نظمت لجنة دوري المحترفين ورشة عمل المبادرات التطويرية الفنية أمس الخميس، وكانت الورشة مثالاً بسيطاً على استهتار الأندية بالموقف الكروي، لأن الحضور ضعيف وهناك أندية لم تحضر من الأساس، بجانب أن البعض الآخر أرسل موظفين وليس فنيين.

إضافة إلى ذلك نجد أن 13 نادياً لم يحضروا تنقيح لوائح اتحاد الكرة قبل عقد الجمعية العمومية، وهو رقم مخيف لكون الورشة نظمت في يومين مختلفين، ومهمة جداً للموسم المقبل.

هذا الأمر يدل على أمرين، إما أن بعض الأندية لا تعترف بالاتحاد واللجنة لأسباب خاصة بهم، ربما بسبب الانتخابات أو غيره، أو لأن الأندية لا تريد الاستفادة أو ليس لديها جديد لتدلي بدلوها إن وجد شيء لديها أصلاً.

حال الكرة الإماراتية لا يسر، وتعامل الأندية مع الورش المهمة والدورات التي هدفها تطوير اللعبة ومعالجة السلبيات هو أمر محبط.

إدارة الأندية ليست تسلية لقضاء وقت الفراغ، هي مسؤولية وتؤثر بشكل مباشر في المنتخبات، لذلك لا بد من وضع الكوادر المناسبة أو تطوير ما لدينا، لأن هناك من ليس له شهادة كروية فنية أو إدارية رياضية وآخرين لا علاقة لهم بكرة القدم، فكيف نصل إلى العالمية والمونديال بأمثال هؤلاء؟ وما خفي أعظم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية