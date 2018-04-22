النواخذة إلى بر الأمان

ما يقدمه فريق دبا الفجيرة للموسم الثالث على التوالي في دوري المحترفين درس عملي وواقعي لكيفية ترويض الإمكانات برغم تواضعها لخدمة أهداف الفريق، وبقاء النواخذة في دوري المحترفين ومواجهته للظروف الصعبة التي اعترضت مسيرة الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، وافتقاده 14 لاعباً أساسياً انتقلوا لأندية أخرى، ما تطلب منه البداية من الصفر، إلي جانب عدم امتلاكه لاستاد خاص به واضطراره للعب على استاد الفجيرة، ناهيك عن الإمكانات المادية التي تعتبر هي الأقل قياساً بأندية المحترفين الأخرى، الظروف القاسية ضاعفت أصرار أبناء دبا الذين واجهوا أمواج المحترفين العاتية وقادوا سفينة الفريق نحو بر الأمان .

إذا كان دبا يستحق التهنئة على البقاء فإن خسارة الإمارات أدخلت الفريق في دوامة صراع الهبوط مكرراً سيناريو كل عام، وأصبح الأمر قاسياً على جماهير الصقور التي كتب عليها أن تعيش المعاناة ذاتها في نهاية كل موسم، من دون وجود بوادر لحلول جذرية برغم المحاولات الجادة التي قامت بها الإدارات المتعاقبة، وعلى الرغم من الإمكانات الجيدة التي تتوافر للفريق، إلا أن الوضع لا يزال يراوح مكانه وسط حيرة الجماهير التي أثقلتها نتائج ووضع الفريق في المؤخرة.

كلمة أخيرة

من حسن حظ ناديي المؤخرة أن هناك جائزة خصصها اتحاد الكرة، لتصحيح أوضاعها عبر ملحق الهبوط أمام صاحبَي المركزين الثالث والرابع لدوري الأولى.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية