قاموس الأسطورة

لم يفصح دوري الدرجة الأولى عن ترتيبه النهائي باستثناء تصدر فريق بني ياس وعودته إلى أندية المحترفين. الفجيرة واتحاد كلباء يتنافسان على بطاقة التأهل الثانية في انتظار ما تسفر عنه مباريات الجولة الأخيرة. فريق الحمرية هو الآخر سيخوض الملحق من أجل التأهل إلى المحترفين أو البقاء مع الأولى.

في المحترفين فريق حتا كشف عن أوراقه واستعد لخوض ملحق البقاء مع الأقوياء أو الهبوط إلى دوري الهواة، في انتظار فريق محترف آخر يرافقه إلى هذه المهمة.

في دوري الأولى، ما زال الأسطورة الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة يقدم دروساً مجانية في حب كرة القدم، هذا النجم الكبير يحتفل بصورة طفولية عفوية نابعة من القلب عند أي فوز يحققه فريقه ويقربه من التأهل إلى المحترفين، ففي قاموس هذه الأسطورة لا فرق بين مستوى وآخر في اللعبة الشعبية. كرة القدم هي كرة القدم، في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو في آسيا. إذا لعبتها مع الهواة أو مع المحترفين، عليك أن تعطيها حقها.

موسم مثير بكل تفاصيله، سواء في المحترفين أو الأولى، وكذلك في مسابقات الفئات العمرية، لذا مع كل تحضير لموسم جديد، على الأندية أن تتذكر الصعوبات التي تعانيها في النهاية من أجل تحقيق لقب ما أو من أجل تجنب الهبوط.

كرة القدم تستحق اهتماماً أكبر من الجماهير لأنها صممت لإمتاعهم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية