بالجد يبلغُ راعي العلم غايته

ويصعد المجد من يستعذب الطينا

بيت فصيح قاله الشاعر مدحاً في راعي العلم، وأقتبسه هنا لأمدح متميزي رياضة الإمارات، الذين ينالون التكريم في كل المناسبات من قيادتنا الرشيدة، بعد تفوقهم في مختلف المشاركات العالمية والقارية والإقليمية، فيوم أول من أمس حظي المشاركون في مهرجان أبوظبي للجوجيتسو بتكريم من العيار الثقيل، بتلك الزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي التقى خلالها أبناءه الصغار الذين يخوضون منافسات البطولة، وتقليد عددٍ منهم ميداليات التفوق.

مشيداً سموّه بإصرارهم وعزيمتهم على نيل المراكز الأولى، كما أعرب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عن سعادته بالمشهد الرياضي والعائلي الذي ميّز البطولة، مثنياً سموه على متابعة الأسر لأطفالها وأشبالها وتشجيعهم على مواصلة مسيرة النجاح الرياضية.

كلمات ليست مجرد كلمات تقدير، بل هي كلمات تكريم وتحفيز للمضي قدماً في مشوار التطور والتميز، فهذه الكلمات يكون لها مفعول السحر في الأسر مثلما هي الزيارة حافز للمشاركين، لاسيما صغار السن منهم، لتحقيق إنجازات أفضل في مستقبلهم ومشوارهم في هذه اللعبة، فطالما وجدوا هذا الاهتمام وهم في هذا العمر، فالقادم بلا شك أكبر وأهم، والطموحات لا تتوقف عند حد بل مستمرة طالما هناك متابعة من أعلى الهرم.

إنه كما ذكرت تكريم لا يتوقف وتحفيز لا ينتهي، فعاصمتنا الحصن أبوظبي شهدت بالأمس أيضاً حفلاً هو الأغلى في مناسبات التثمين والتقدير لنجوم ونجمات الإمارات في مختلف الرياضات، إنه عُرس الرياضيين وتكريمهم من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مكرمة شملت 541 رياضياً حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كعادته سنوياً أن يكون حاضراً شخصياً لتكريم المتميزين في استمرارية لنهج التقدير والتحفيز وإعلاء الهمم، 18 مليون درهم استفادت منها الاتحادات المتميزة ولاعبوها المتألقون على مختلف الأصعدة والملتقيات، مكرمة يؤكد كل من شهد بدايتها الأولى قبل 12 عاماً فقط، أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز الإنجازات الرياضية ودفعت رياضيينا إلى مزيد من التألق والتواجد على الساحات العالمية والقارية، وأكبر دليل على ذلك التصاعد الرقمي الواضح في أعداد المكرمين عاماً بعد عام.

صافرة أخيرة..

العين نجم فوق العادة بالذهبية الثالثة عشرة في مقياس دورينا.. مبارك لكل عشاق الأمة العيناوية.



*نقلاً عن البيان الإماراتية