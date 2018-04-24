بُرعم سعودي في مانشستر

خبر جميل جداً بإلحاق (البرعم) خالد الأصبحي من نادي الهلال بنادي مانشستر يونايتد ضمن الاتفاقية التي أبرمها تركي آل الشيخ رئيس مجس إدارة هيئة الرياضة السعودي وفعّلها جيداً بإلحاق (نجوم) من أندية عدة في برامج خاصة لمدة أسبوعين.

واليوم يقدم ما هو أفضل وأكثر نجاعة على صعيد البراعم، مؤملين أن يكون الأصبحي مفتاحاً لاختيار عدد كبير يذهبون معاً في الصيف والاستفادة من الإجازة المدرسية السنوية لصقل مواهبهم، لا سيما أننا في السعودية نتغنى كثيراً بتوافر المواهب، وفي المقام ذاته الاستفادة من هذه الاتفاقيات الاحترافية مع أندية عريقة يتقدمها مان يونايتد.

ومثل هذه الخطوة متى تمت جماعياً تعزز من قيمة دوري البراعم المستحدث والذي يعتبر من أهم مشاريع كرة القدم السعودية لتقوية عود اللاعبين في مهدهم كروياً.

دائماً ونحن ننتقد الأندية واتحاد القدم بعدم وضع البرامج الاحترافية المعمول بها في مختلف الدول المتقدمة رياضياً، وبما أن الفرصة الآن أصبحت على أرض الميدان فلا بد من التكريس لها واستثمارها بأعلى درجات الاحترافية.

والبرعم خالد سبق واختير من أكاديمية «لاماسيا» في نادي برشلونة ضمن 30 لاعباً من مختلف دول العالم وتفوق عليهم جميعاً في دورة خاصة بتأكيد والده علي الأصبحي الذي أشاد بمدرسة الهلال ومدربيها.

وبالطبع، هناك لاعبون آخرون يتحينون هذه الفرصة في مهد الكرة والفكر الأوروبي بما يساعد على تأسيس أجيال تخدم الكرة السعودية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية