للمتميزين فقط

لحظات استثنائية عاشتها الرياضة الإماراتية مع النسخة الـ 12 لجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للإنجاز الرياضي، التي يعود لها الفضل في تغيير مفاهيم التنافسية في الرياضة الإماراتية، ففي مثل هذا اليوم من كل عام يلتقي أصحاب الإنجازات الرياضية، ليقفوا على منصة أخرى من منصات التميز والفخر، وإذا كان الصعود على منصات التتويج في البطولات الدولية لحظات تاريخية يفتخر بها الرياضيون، إلا إنها تبقى ناقصة ولا تكتمل إلا بالوقوف على منصة التكريم، ومصافحة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لأنها تمثل لحظة الانتصار الحقيقية والتتويج الفعلي.

في ملتقى المتميزين حضر البعض وغاب البعض الآخر، حضر أصحاب الإنجازات وغاب من لم يعرف الطريق نحو منصات التتويج، وبين لحظات التتويج والإخفاق تأتي لحظات التكريم لتنصف من اجتهد، ومن عمل ولم يوفق أو أولئك الذين لم يتركوا بصمة تذكر في عام مضى، في مثل هذا اليوم تتباهى الاتحادات بما حققت من إنجازات، فيما تحاول اتحادات أخرى أن تتوارى عن الأنظار في محاولة لأخفاء فشلها، فالمساحة شاسعة بين من يعمل بصمت تاركاً إنجازاته تتحدث عنه، وبين الوعود والأفعال .. يبقى للمتميزين كلمة.

كلمة أخيرة

في يوم المتميزين حضر 28 اتحاداً و540 مكرماً، وغابت كرة القدم عن مسرح الأحداث للعام الثاني على التوالي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية