عصر جديد للرياضة الإماراتية

ستجني الرياضة الإماراتية ثمار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحملة جواز السفر الإماراتي ومواليد الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمشاركة في كل المسابقات الرياضية لجميع الألعاب التي تشارك فيها الدولة.

وفي ذلك تأكيد على الرسالة السامية التي تحملها دولة الإمارات ودورها الريادي في التعايش والمحبة والسلام لتحقيق التقدم، ما ينعكس فائدة على مستقبل الدولة.

أصبحت الرياضة لغة عالمية، وسبق أن رأينا تجارب للعديد من الدول التي استفادت من المقيمين والمواليد وغيرهم، وحققوا لها الإنجازات وساهموا في صناعة المجد، والأمثلة عديدة.

من حق الإمارات الاستفادة من خبرات هؤلاء لكونهم ترعرعوا وعاشوا على أرضها سنوات وفترات طويلة، ورددوا النشيد الوطني في المدارس أكثر من نشيد وطنهم الأم.

القرار الحكيم يخلق فرصة أكبر للتنافس ويمنح مساحة أكبر للإبداع ويوسع الخيارات ويزيد القدرات والإمكانات، لأن هناك العديد من المواهب التي كانت في انتظار الفرصة.

وعلى مستوى كرة القدم، فلا شك أن زيادة الخيارات تسهم في تخفيف العبء المادي وخفض الأسعار الفلكية للاعبين، لأن هناك إضافات جديدة في السوق وبأسعار قليلة وبإمكانات ربما تكون أعلى.

الفترة المقبلة للمبدعين وأصحاب الإمكانات المميزة، وستشهد تنافساً قوياً ومحتدماً من أجل الحصول على فرصة المشاركة، والإمارات هي المستفيد من كل ذلك.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية