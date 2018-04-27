الزعيمان يحسمان الدوري بالأربعة

أبى الزعيمان السعودي والإماراتي إلا أن يسيرا معاً في عالم الدوري، بما يثبت زعامتهما وتوسيع المساحة عن أقرب المنافسين بنصف العدد، فالهلال حسم الدوري السعودي للمحترفين برباعية أمام الفتح وبين جماهيره في ملعب محيط الرعب الذي تزين بألوان الجمال محققاً اللقب للمرة الـ 15. والعين أنهى دوري الخليج العربي في الإمارات برباعية أيضاً في مرمى النصر متوشحاً اللقب للمرة الـ 13.هذا النجاح المتزامن الكبير يؤكد الثقة لدى الفرق من ذوي النفس الطويل والقدرة على إثبات التحدي، فالهلال الذي تضعضع مع دياز في منتصف الموسم واكبه قرار جريء بمدرب مؤقت (براون) في المنعطف الأكثر حساسية وتماسك اللاعبون أمام الأهلي المنافس الأكثر استقراراً طوال الموسم ليعودوا من جدة بالتعادل وأفضلية الأداء ليكون الحسم بين جماهيرهم برباعية كاسحة الشوط الأول أمام الفتح، وهذا تأكيد لقوة الثقة والعزيمة وتحدي الظروف.

أما العين الذي كان أيضاً يصارع على جبهات عدة، لا سيما آسيوياً في المجموعة الأقوى مع الهلال، فكان همه الأكبر حسم اللقب المحلي ليضمن التأهل لمونديال الأندية واستضافتها كبطل محلي في أبوظبي ضارباً عدة عصافير بلقب واحد، مع البحث عن لقب آسيا بعد أن تأهل بجدارة مكتسحاً الريان القطري برباعية آخر جولة على غرار حسم اللقب المحلي الجولة قبل الأخيرة.

الزعيمان واصلا الأفراح بدروس ذهبية، مع أفضلية العين قارياً الموسم الجاري.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية