للطائي والاتحاد وعزت

- أمل الطائي والطائيين لم ينته باستثناءات الاتحاد السعودي لكرة القدم التي لم تخدم الطائي وخدمت غيره.

- والأحلام الكبيرة عند الطائيين لا تموت، بل تمتد مسافات ضوئية لا يمكن قياسها إلا إذا نجحت هيئة المساحة الجيولوجية في قياس المسافة بين أعالي جبل أجا وأعالي جبال طويق.



- الإنجازات العظيمة عند الطائي والطائيين لا تحتاج عمراً طويلاً، وعندما يمتلك الحاتمي رؤيته الخاصة ويكوّن نفسه، يختلف ويتميز ويحقق أهداف محبيه، وذلك سر «الطائي».



- الإنجازات العظيمة عند الطائي والطائيين لا تحتاج عمراً طويلاً، وعندما يمتلك الحاتمي رؤيته الخاصة ويكوّن نفسه، يختلف ويتميز ويحقق أهداف محبيه، وذلك سر «الطائي».



- الإنجازات العظيمة عند الطائي والطائيين لا تحتاج عمراً طويلاً، وعندما يمتلك الحاتمي رؤيته الخاصة ويكوّن نفسه، يختلف ويتميز ويحقق أهداف محبيه، وذلك سر «الطائي».



- الإنجازات العظيمة عند الطائي والطائيين لا تحتاج عمراً طويلاً، وعندما يمتلك الحاتمي رؤيته الخاصة ويكوّن نفسه، يختلف ويتميز ويحقق أهداف محبيه، وذلك سر «الطائي».



- أليس الطائي يا إدارة الطائي من يصنع التحدي في غياب الإمكانيات ويسخر طاقاته لبناء جيل التحدي، وهو الفريق الذي طالما قفز على الحواجز والعوائق إلى نهاية ماراثون الطموح والإبداع؟



- أليس الطائي وتحت إدارة الأستاذ العزيز ناصر الحماد هو من قلب سلم ترتيب الدوري الممتاز بعدما أنهى الدور الأول بنقطة يتيمة وفي الدور الثاني وصل للمركز السابع في دوري 2004 - 2005



- أليس الطائي هو من أقصى الأهلي والهلال في كأس ولي العهد 1997 ووصل للنهائي بأقل الإمكانيات، وأخرج الاتحاد من كأس الملك العام الماضي وهو في أحلك الظروف؟



- أما الاتحاد المحلي بقيادة الدكتور عادل عزت فهناك أسئلة تدور في عقول الطائيين: لماذا تجاهلتَ تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 47 في نظام الصعود والهبوط؟



- ثم أليس من أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم كما جاء في نظامه الأساسي (تعميق الانتماء الوطني وتأصيل الهوية الوطنية بين أبناء المملكة من خلال رياضة كرة القدم)؟



- هل قرأتَ ما كتبته جماهير الطائي وهي تصرخ وتتألم موجهة الشكوى لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تويتر؟



*نقلاً عن عكاظ السعودية