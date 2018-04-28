ماذا بعد القرار التاريخي؟

التفاعل المضطرد من الشارع الرياضي مع قرار مجلس الوزراء الخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد ومقيمي الدولة في الأنشطة الرياضية، أكد مدى الحاجة لمثل ذلك القرار الذي من شأنه أن يغير ملامح الرياضة في الدولة، خصوصاً أنه جاء في توقيت باتت فيه الرياضة الإماراتية بحاجة ماسة لتغيرات جذرية، تعيد صياغة واقع جديد للرياضة في الدولة وتحد من الفجوة التي باتت تتسع نتيجة للتغيرات الديمغرافية للمجتمع الإماراتي، والتي بدأت تتضح بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين من الزمن.

وبعد أن استبشر الجميع بالقرار الذي من شأنه أن يفتح آفاق الأمل لشريحة كبيرة من فئات المجتمع، التي شملها القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت آلية تطبيق القرار على أرض الواقع هاجساً لكل من يعنيه الأمر، ولأن مثل تلك المبادرات الخلاقة تتطلب آلية محكمة للتنفيذ لضمان نجاعتها، فإن المطلوب من هيئة الرياضة والاتحادات والأندية إيجاد صيغة توافقية واضحة تضمن للمشروع النجاح، من خلال آلية منظمة ولوائح عملية تضبط العملية بأكملها، من دون أن نفتح المجال أمام البعض لاستغلال القرار بطريقة قد تنعكس سلباً على رياضتنا ككل، تماماً كما حدث عند اترتباطنا بالمنظومة الاحترافية قبل تسعة أعوام.

كلمة أخيرة

القرار التاريخي جاء لخدمة المصلحة العامة والارتقاء بالرياضة الإماراتية، وليس من أجل أن تستغله بعض الجهات لتحقيق مصالح خاصة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية