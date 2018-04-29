«الروزنامة».. مطلب رئيسي

منذ سنوات، وحديث أسرة اللعبة، وتحديداً الأندية والاعلام، ينصب حول أهمية تثبيت مواعيد بطولات الموسم الكروي.



ولو عدنا الى المواسم السابقة، فإن الملاحظات ذاتها كانت تظهر فوق سطح الاحداث، تحفظ واحتجاج على تغيير جدولة البطولات خلال نفس الموسم لأكثر من مرة وتوقفات مفاجئة وغير معدة مسبقاً، وتأثير وانعكاس سلبي على خطط تحضير واعداد الفرق.



وأتذكر، أنني تطرقت الى تلك المسألة في هذه الزاوية في أكثر من مناسبة، وكنت أشير الى أهمية ميزة ثبات مواعيد البطولات المحلية، وطالبت بذلك انا وعديد الزملاء ووقفنا الى جانب ما تحفظت به عديد الاندية عندما تتغير جدولة البطولة خلال نفس الموسم في اكثر من مرة.



قبل نحو اسبوع كشف الاتحاد وعبر لجنة التخطيط التي شكلت من قبل الهيئة التنفيذية، عن اعداد روزنامة ثابتة للبطولات المحلية كافة لأربعة مواسم مقبلة، وتحديداً الى سنة 2022، كما أنها «الروزنامة» تضمنت الايقافات الخاصة بـ أيام فيفا والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية.



واستكمالا للاجراءات الخاصة باعتماد الروزنامة نظم الاتحاد الخميس الماضي جلسة حوار مطولة مع لجنة الاندية المحترفة وتم عرض المقترح الجديد بشفافية ما لاقى الارتياح الكبير من قبل الأندية التي أجمعت على الاشادة بتوجهات تثبيت البطولات المحلية ومؤكدة أن ذلك كان يشكل مطلباً رئيساً لها بما يخدم توجهات اعداد الخطط والبرامج وفق رؤية واضحة.



دون أدنى شك، فإن تثبيت مواعيد البطولات استناداً الى روزنامة واضحة لاربع سنوات مقبلة يعد انجازاً طال انتظاره، ويستحق التقدير والاشادة.. والله الموفق.



*نقلاً عن الرأي الأردنية