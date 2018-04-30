العين بطلاً

حسم نادي العين، الزعيم الإماراتي، بطولة دوري الخليج العربي للمرة الـ 13 في تاريخه، بقيادة المدرب الكرواتي المحنك زوران ماميتش.

جاء زوران إلى العين قادماً من النصر السعودي، ومنذ انتقل زوران انهار النصر وقفز العين، وكانت المفارقة أن يحقق زوران بطولته أمام «النصر»، لكنه النصر الإماراتي هذه المرة.

وكانت حالة زوران في السعودية لافتة، إذ كان يتألق أمام الفرق الكبيرة والجماهيرية، أما مع فرق الظل فلا يقدم كل طاقته، ويبدو أنه تغلب على هذا العيب، بل إنه خلال تصريحاته أوضح أن صعوبة تحقيق الدوري الإماراتي تكمن في العدد الكبير من الفرق الجيدة متقاربة المستوى.

وأشيد بإدارة العين، لأنها صبرت على زوران، فلم تستجب لدعوات الإقالة التي أطلقها الجمهور في بداية مشواره، وكانت النتيجة انتصارات متوالية ونتائج محترمة، والقادم أفضل بإذن الله، خصوصاً أن الإدارة وفرت للمدرب كل ما يريد.

وليس غريباً في ظل النتائج الإيجابية أن يحقق المهاجم العيناوي السويدي ماركوس بيرغ صدارة هدافي الدوري، فلدينا لاعب متمكن يلعب ضمن نادٍ محترم ومدرب خبير وإدارة محترفة وجمهور متحمس ومخلص ومحب.

أهم ما رأيناه في العين الموسم الجاري، هو الإعداد الجيد للاعبين والروح التنافسية بينهم، فأصغر نجم يعطي كأبرز نجم، وبذلك حين يغيب لاعب يعوضه آخر.

حين قال زوران إنه على فرق مونديال الأندية أن تفكر في مواجهة العين لم يكن حديثه من باب النشوة والدعاية والعبث.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية