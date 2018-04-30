حُكّام الأهلى والزمالك

المفتَرَض أن حُكّام كرة القدم المصريين هم أول المتضررين من الاستعانة بحكام أجانب فى المباريات المحلية المهمة. وأول علامات الضرر، الواضحة كالشمس، فى التشكيك إما فى كفاءتهم وإما فى نزاهتهم، أو فى الإثنين معاً. وكان غريباً أن يستمر هذا الوضع الاستثنائى لسنوات طويلة دون أن يبدو أن هناك إمكانية أو رغبة فى تغييره، ولم يُعرَف عن لجنة الحكام أنها سعت لاتخاذ إجراء قانونى ترد به الاعتبار إلى الحكام، بل لم يتردد عن اللجنة أو عن مجموعة من الحكام أى اعتراض، أو أى وعد باتخاذ ما عليهم أن يتخذوه لطمأنة المتشككين حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يعودوا إلى ممارسة مهامهم المُنتَزَعة منهم بهذا الشكل المسئ لهم! فهل يُعقل أن مصر أعجز من أن يكون لديها حكامها مثل بقية دول العالم ممن يُشهَد لهم بالحيدة وبعدم التورط فى تشجيع أعمى لفريق ما؟!

لذلك كان متوقعاً، مع بداية إعلان أن يتولى طاقمٌ مصرىٌ التحكيمَ فى مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة، أن يكون القرار ضمن سياسة جديدة من وزارة الشباب والرياضة جرى فيها التنسيق مع لجنة الحكام ومع النوادى على أمور كثيرة أهمها أن تصدر تعليمات إلى اللاعبين والمدربين والإداريين بالمشارَكة فى إنجاح الخطوة التصحيحية الجديدة، على أن تكون البداية بإبداء الالتزام بالقواعد التنافسية التى نراها فى العالم أجمع، وأهمها الإذعان لقرارات الحكام، واتباع القانون فى الاعتراض أو الطعن إلى ما بعد المباراة. إلا أنه، وللغرابة، بدا وكأن التعليمات كانت فى الاتجاه العكسى, وحدث ما شاهدناه على شاشات التليفزيون، وربما يستحق أن يُسَجَّل فى موسوعة جينيس كأعلى اعتراضات على قرارات حكم فى مباراة واحدة، بل ومع تطاول من اللاعبين على الحكم بعد كل قرار بالنظرات المتجاوِزة والصراخ فى وجهه والتشويح باليد..إلخ، بل وشارك بعض قيادات الفريق الفنى فى تظاهرة الاحتجاج من على الخط!

مع كل هذا الإرهاب (نعم إرهاب!) كان منطقياً أن يتأثر الحكم، وأن يتوتر ويخطئ فى بعض القرارات، لكى يتخذها من تسببوا فى هذه الأجواء كحجة جديدة تدعم استمرار الوضع الشاذ باستقدام حكام أجانب! ولا يزال الحكام المصريون صامتين!!



*نقلاً عن الأهرام المصرية