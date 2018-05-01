كرة الطاولة ..اتجاهات متناقضة



يحمل اتحاد كرة الطاولة الكثير من الطموحات التي أستندت الى خطط وبرامج دونت على الأوراق وعززت بتصريحات واثقة، لكن التنفيذ على أرض الواقع يبقى بطيئاً ولا يتناسب والحد من الأدنى من السرعة المتوقعة!



ينشط الاتحاد، ويحاول أن ينشط اكثر بترجمة روزنامة نشاطاته على أرض الواقع، لكن ما يفرز نسبة للأطار الفني لا يتماشى وسقف الطموحات، كما ان الحضور الخارجي يشهد تفاوتاً بالنتائج، حتى أن ما تحقق في البطولة الآسيوية لا يرتقي الى مستوى الانجاز بقيمته الحقيقية، فالمؤشر الفني للتطوير يتطلب جهداً يفوق تحقيق ميزة التواجد فقط في بطولة العالم، وهنا لا أحصر المردود بميدالية بل بالمستوى وأهميته فنياً!.



وعند الحديث عن المشاركات وآلية اختيار المنتخبات التي لا بد أن ترتكز بصورة رئيسية على نتاج البطولات المحلية، فإننا بـ «الرأي» تلقينا العديد من الشكاوى من لاعبين وأهالي حول تلك الآلية، مع التأكيد على خصوصية تلك المسألة كونها ضمن صلاحيات وخيارات الجهاز الفني، ومع ذلك فإن الشكاوى تتصاعد حتى وصل الأمر الى الاستغراب من الاصرار على التشكيل الاداري للوفد الذي يقتصر في كثير من الآحيان على رئيس الاتحاد، مع الاشارة الى ان الوفد الذي يشارك حالياً ببطولة العالم في السويد يضم الرئيس ونائبه معاً.



وفي اتجاهات آخرى، فإن البوصلة الاعلامية للاتحاد تعرف الكثير من الغموض، فالتصريحات التي تؤكد دوماً على الانفتاح اعلامياً تفتقر الى الى الترجمة الحقيقية، وعديدة هي الاتصالات الهاتفية التي لا تلقى أي جواب أو رد رغم أن المجلس أسند مهمة الناطق الاعلامي لأحد الأعضاء، في الوقت الذي تبقى المعلومة في كثير من الآحيان حكراً لدى رئيس الاتحاد.



تلك ملاحظات نضعها أمام مجلس ادارة الاتحاد، الذي نقدر جهده وتوجهاته الرامية الى التطوير، لكن التناقض آحياناً بـ آلية التنفيذ دفعنا لتوجيهها «الملاحظات» .. والله الموفق.



*نقلاً عن الرأي الأردنية