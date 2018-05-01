مانشستر سيتي بطلاً

حقق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم عن جدارة واستحقاق، وهناك كلمتا سر خلف هذا الإنجاز، الأولى الرؤية الإدارية الصائبة التي يقودها مالك النادي، والثانية المدرب العبقري غوارديولا.

جاء غوارديولا الموسم الماضي لبناء فريق، ورأينا هذا الموسم ثمار الحصاد، أولاً حل مشكلة حراسة المرمى بالحارس البرازيلي اديرسون، ثانياً نظم حائطاً دفاعياً صلباً عماده الخبير كومباني والنابغة أوتاميندي، ثالثاً شكل ستيرلينغ، الذي تطور مستواه هذا الموسم إلى مراتب عالية، مع كيفن دي بروين ودافيد سيلفا، أفضل خط وسط في إنجلترا، ورابعاً أشعل خط الهجوم حين مزج خبرة ونجومية أجويرو بحيوية وحماس البرازيلي الواعد جيسوس، وكل هذه التوليفة يديرها عقل غوارديولا الجبار بسياسة الاستحواذ الحصين والدؤوب والضارب.

انطلق غوارديولا في معركة الدوري كالصاروخ، وجعل مهمة البقية اللحاق بفريقه، وحسم كل شيء وفي وقت مبكر نسبياً.

إن اللقب القاري ليس بعيداً عن السيتي في المستقبل بعد أن تتكون لهذه المجموعة الخبرة اللازمة مع بعض الإحلال، وكان ملفتاً وغريباً أن يشكل ليفربول هذا الموسم عقدة قارية ومحلية للسيتيزين.

ما جرى هذا الموسم وما سيجري مستقبلاً عماده الحكمة في إدارة السيتيزين بالصبر أولاً ثم الاحترافية والاستقرار، وكانت النتيجة بطولة الدوري وصناعة فريق بطل قادر على السيطرة محلياً وقارياً وبالتالي عالمياً.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية