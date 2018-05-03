لعبة الألوان

يسعى فريقا العين والوصل الليلة إلى الوصول لمنصة التتويج في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم – كأس عام زايد.

هذا عام مميز للكرة الإماراتية ولهذه المسابقة على وجه التحديد، وعليه فإن من يرتقي منصة التتويج الليلة، سيحقق مجداً يبقى في ذاكرة الأجيال، ويُسّجل في كتب التاريخ بأحرف من ذهب.

هذه الخصوصية ستفرض على الفريقين استخدام كل الوسائل الممكنة المشروعة من أجل بلوغ الهدف.

هذه ليلة بنفسجية صفراء، يحاور فيها الزعيم الإمبراطور، وستكون المناظرة مفتوحة أمام الجميع، فمن يجيد إدارة دفة الحوار، ويعرف لعبة الخدع الفنية ويكون ظهره محمياً، سيسعد جماهيره ويعود إلى داره بالغنيمة.

الفريقان يملكان عوامل قوة تساعدهما على جعل المباراة مثيرة وقوية وغير قابلة للتوقع، فالعين قوي متماسك وله قوة ضاربة مدمرة يعرف كيف يدير الأمور المعقدة والسهلة، والوصل هو الآخر، فريق لديه ما يجعله منافساً قوياً وصلباً.

الليلة ليلة الألوان لعبة البنفسج والأصفر، واللونان سيزينان ملعب مدنية زايد الرياضية، فجماهير الفريقين تواقة للمشاركة في جعل الحدث احتفالية وطنية شعبية بمناسبة مئوية ميلاد باني الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

في مثل هذه الاحتفالية، على القنوات غير الرياضية أن تنضم لنقل تفاصيل الحدث، فنهائي هذا العام مختلف، والتفاعل معه من جميع الجهات يجب أن يكون مختلفاً أيضاً.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية