دأنا نشعر بالسعادة والارتياح لما نتوقع أن يكون عليه وضعنا الرياضي مستقبلا ليتواكب مع التوجهات التي نتطلع إليها، ليكون لكل نادٍ رياضي كيان كامل يستطيع من خلاله السير قدما نحو الأفضل لكي يستطيع هذا النادي تحسين وضعه المادي، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة التي ستدخل عالمنا الرياضي.

بالأمس لاقت مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كل الترحيب من كافة الاتحادات والأندية الرياضية؛ لكي تحقق طموحاتها وما تصبو إليه من أجل الارتقاء بالمستوى العام للألعاب الرياضية، وذلك لكي تتمكن من توفير الوضع المالي الملائم لها، وتحقق أهدافها في توفير الأجواء المناسبة لتواكب الاحتراف الرياضي الذي يعتبر الخطوة القادمة للنهوض بالرياضة، ووضع الحوافز المادية التي تستطيع الأندية الاعتماد عليها دون الحاجة إلى الدعم الحكومي الكامل التي تتحصل عليه الاتحادات والأندية الرياضية.

ولاشك بان التوجهات التي طرحها سموه سيكتب لها النجاح والتوفيق خاصة وأنها مرت على بعض الأندية التي من الممكن أن تزيد من وضعها المادي للأحسن والارتقاء به نحو الأفضل، في ظل ايجاد المصادر التي تدر الدخل المادي للأندية بديلا من الدعم الذي يقدم لها مباشرة، ولا تستطيع ان تفي بما تسعى إليه من مبالغ لا تتواكب مع أوضاعها الحالية، وبالتالي فإن مثل هذه الأوضاع لن تفيد الأندية بقدر ما سيكون للدخل نوع آخر من الممكن الاستفادة منه.

إن طرح سموه لهذه الافكار لدليل على حرص واهتمام يعكس ما نسعى إليه جميعا من تحسين للاوضاع المالية لكي تستطيع هذه الأندية، كلما توفرت لها الامكانات التي تستطيع الاستفادة منها لترجمة واقعها إلى إمكانات تتلاءم مع ضخ المبالغ المالية للاعبيها والرياضات التي تمارس فيها لكي تتمكن من تأدية واجبها نحو اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية كافة، حتى تتمكن من النهوض بالألعاب التي تدعمها وزارة شؤون الشباب والرياضة، ولكنها لا تفي بالأغراض التي تتطلع لتحسين أوضاعها.

الكرة الآن في إعلان كيفية تقديم الدعم اللازم للاتحادات والأندية؛ لكي تتمكن من تحقيق أهداف (استجابة) الذي طرح لكي تمكن من رفع وتطوير مستوى الألعاب الرياضية، وندعو الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.





*نقلاً عن الأيام البحرينية