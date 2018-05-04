هبوط مع إيقاف التنفيذ

في الوقت الذي نجا فيه فريق الظفرة من الدخول في حسابات ملحق الهبوط، عبر الهدية التي قدمها له النصر إثر تعادله مع الإمارات، وجد الأخير نفسه أمام خيار وحيد لا مفر منه بالدخول في حسابات الملحق إلي جانب حتا، اللذين حكم عليهما بالهبوط لدوري الهواة مع وقف التنفيذ، بعد أن تمت إحالة أوراقهما معا للملحق في مواجهة الحمرية والفجيرة، اللذين يتطلعان من جانبهما إلى اقتناص الفرصة الذهبية التي أتيحت لهما، والتي قد تقودهما للأضواء في حال نجاحهما في حسم لقائي الذهاب والإياب في التاسع والـ 13 من مايو الجاري لمصلحتهما.

حسابياً الأرقام ترجح كفة الإمارات وحتا على الفجيرة والحمرية للبقاء في دوري المحترفين، مع التأكيد على أن المواجهات التي مثل هذا النوع لا تعترف بالأحكام المسبقة، وبالتالي إذا أراد صاحبا المركزين الـ 11 والـ 12 تجنب الهبوط والعودة سريعاً لاستنشاق هواء المحترفين، فعليهما استثمار الفرصة الذهبية والأخيرة المتاحة أمامهما لتصحيح أوضاعهما وتجاوز أخطاء الموسم، في الوقت الذي يجد فيه مارادونا الفجيرة أملاً أخيراً لتعويض أحداث الأمتار الأخيرة، فيما يبحث الحمرية رابع الهواة عن الشهرة عبر إحداث المفاجأة بالصعود للمحترفين، وما بين طموح البقاء وتفادي الهبوط وآمال الصعود للأضواء، يبقى القرار مؤجلاً بانتظار حكم الملحق.

كلمة أخيرة

الملحق فرصة أخيرة لتعويض أخطاء الموسم، فمن ينجح في استثمارها؟ ومن يواصل السقوط؟



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية