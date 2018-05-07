التفريط في أروابارينا

فرطت إدارة الوصل في مدرب مميز بعدما رفضت التجديد للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عقب كل ما قدمه للفريق من نتائج وأداء وتطور في المستويات وذلك بلغة الأرقام وبالمنطق.

كل من تابع الوصل في الموسمين الماضيين، يعلم تماماً أن الفريق يعاني على مستوى نوعية اللاعبين المواطنين، ولا توجد وفرة على مستوى الدكة، والخيارات محدودة تماماً، وبعد كل ذلك تمكن المدرب السابق لبوكاجونيورز الأرجنتيني من خلق فريق تنافسي قدم أفضل المستويات للإمبراطور في عهد الاحتراف.

المشكلة لم تكن في رودولفو، بل في إدارة النادي التي لم توفر له احتياجاته، وسبق وخرج رودولفو في أكثر من مرة مؤكداً أنه بحاجة للمزيد من الخيارات حتى يتمكن من المنافسة على لقب الدوري، الذي كان يفقده في الجزء الثاني دوماً.

إضافة إلى ذلك، صحيح أن لديه خلافاً مع بعض اللاعبين، إلا أن معظم الأسماء تدعمه وتريد استمراره، ومهما توافرت الأسماء البديلة، فإن الروح التي وفرها المدرب الأرجنتيني يصعب إيجادها في أي مدرب آخر.

كان على الإدارة أن تعترف بأنها قصرت في حق الفريق والنادي، ولم تجتهد مثل الأندية التي توجت بالبطولات، ولو استمرت على هذا المنوال، فلن يحقق الفريق أي لقب، لأن المشكلة ليست في رودولفو.

من الممكن أن يكون الرفض بسبب مطالبته بتحسين عقده، وهذا منطقي بعد كل ما قدمه، بسبب النقلة التي أحدثها، وخسارته ستعيد الوصل إلى نقطة بعيدة، نتائجها ستظهر الموسم المقبل.

* نقلا عن الرؤية الإماراتية