المال السايب فى الأهلى

لم يشفع لحسام البدري الفوز بالدوري العام مع الأهلي هذا الموسم لأن من الطبيعي ان يحصل الأهلي بإمكانياته ونفوذه وشعبيته علي بطولة الدوري العام ولكن يؤخذ علي البدري الخروج من الكأس امام ناد مغمور اسمه الاسيوطي والهزيمة المذلة امام الزمالك الذي يعاني فنيا وإداريا ونفسيا هذا الموسم الذي يعتبر من أسوأ المواسم التي مرت علي الزمالك علي مدي تاريخه الكبير .

وإذا كان الزمالك استطاع أن يسرق الاضواء بمشكلاته وأزماته ومشاحنات رئيسه فإن ما يجري داخل الأهلي السكوت عليه يعتبر جريمة في حق القلعة الحمراء خاصة في كرة القدم التي صرفت مئات الملايين والمحصلة النهائية هزيمة من الزمالك وخروج من الكأس علي يد الاسيوطي وتعادل بطعم الهزيمة امام الترجي التونسي في بداية المشوار الإفريقي ليفشل الاهلي لأول مرة في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

من يتحمل نتيجة ذلك؟ ومن المسئول عن إهدار المال العام في شراء صفقات من اللاعبين الذين لم يستفد منهم النادي لدرجة ان أكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية وهو اللاعب صلاح محسن الذي كلف خزينة الاهلي اربعين مليون جنيه لم يلعب إلا دقائق معدودة في لقاء الترجي هذه الصفقة التي فجرت المشكلات في فريق الكرة مع عبد الله السعيد واحمد فتحي وهروب العديد من النجوم تحت بند الاعارة مثل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو بركات وصالح جمعة بعد ان وجدوا سوء معاملة من البدري وما حدث مع متعب وغالي خير دليل علي ذلك رغم حاجة الفريق الي جهودهما.

إذا كان هناك من يعتقد ان حسام البدري نجح مع الاهلي بعد فوزه بالدوري فهو يخادع نفسه لان الاهلي لم يجد هناك منافسا في البطولة وعندما وجد منافسة سقط في اضعف اختبارين الاول امام الزمالك وهو يلعب بنصف قوته والثاني امام فريق مغمور والسبب الاول يرجع الي خطأ حسابات البدري التي وصلت بالفريق الي عدم وجود لاعبين بسبب الإصابات والإعارة وإجبار النجوم علي الاعتزال .

آن الأوان ان يراجع الاهلي حساباته اولا مع حسام البدري ومحاسبته علي ما فعله بالفريق وتحديد المسئول عن التعاقد مع صفقات بالملايين لم يستفد منها الاهلي وعلي الخطيب ان يقدم كشف الحساب بشفافية خاصة ان رواتب الجهاز الفني للفريق تساوي كل مرتبات المدربين المصريين في المسابقة والنتيجة صفر ودوري بلا منافسين.

*نقلا عن الأهرام المصرية