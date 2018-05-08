قدم فريق العين لكرة القدم أداءً جيداً في المسابقات المحلية وتمكن في النهاية من تحقيق ثنائيته التاريخية هذا الموسم بحصوله على درع دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة (كأس عام زايد).

غزارة أهداف الزعيم جعلته مختلفاً هذا الموسم، حيث فاز بفارق كبير على فرق عدة، مثل الوحدة وشباب الأهلي دبي والنصر وعجمان وغيرها، هذه القوة التهديفية المبهرة جاءت نتيجة انسجام تام بين اللاعبين، وكذلك لفهم فلسفة المدرب زوران.

خطوط العين في المرحلة الثانية من المسابقات المحلية كانت مترابطة ومتجانسة، والتمريرات فيها الكثير من الدقة والإبداع والفن.

التحول من الدفاع إلى الهجوم كان سلساً وفيه لمسات فنية بنفسجية، كما كان إيقاعه سريعاً، وكذلك الانتقال إلى الحالة الدفاعية كان يحدث بطريقة منضبطة، فالعودة لتنفيذ الشق الدفاعي كانت تأتي بصورة متقنة خالية من الفوضى، إلا في حالات استثنائية محدودة.

هذه السمات التي جعلت العين مختلفاً محلياً وقارياً مطلوبة في مباراة اليوم أمام الدحيل، فالحفاظ على هذه الصورة وعلى التماسك والانسجام يسّهل مهمة الزعيم في المواجهة الآسيوية المهمة.

جمهور البنفسج كان طوال الموسم عاملاً مؤثراً لا يكل ولا يمل من تحفيز نجوم الفريق ورفع معنوياتهم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية

في ملعب هزاع بن زايد، عشاق الكرة الإماراتية ينتظرون الليلة بشرى بنفسجية جديدة، لأن ثقتهم بالعين أصبحت أقوى من أي وقت مضى.