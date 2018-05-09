الجزيرة وعوامل النجاح

قال فريق الجزيرة لكرة القدم كلمته أمام بيرسبوليس الإيراني في مباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

ملعب محمد بن زايد كان مسرح المباراة التي توهج فيها فخر أبوظبي بأداء بطولي، وحقق الهدف في كسب نقاط المواجهة.

يدرك المدرب الهولندي تين كات أن المهمة لم تنته بعد، وأن مباراة 14 مايو الجاري ستكون الفيصل. فريق الفخر يمتلك عوامل مواصلة المشوار الآسيوي إلى أبعد من هذا الدور، وبإمكانه أن يتأهل إلى دور الثمانية إذا تم تشخيص الأخطاء وتصحيح بعض الأوضاع التي دوّنها الجهاز الفني.

تسجيل اللاعب خليفة مبارك هدف الفوز الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف، دلالة واضحة على أن فريق الجزيرة مسلح بلياقة بدنية عالية تساعده على تنفيذ خطة الحصول على بطاقة التأهل.

فوز الفخر على الفريق الإيراني يأتي ضمن سلسلة نجاحات الجزيرة في المحافل الخارجية خلال الفترة الأخيرة، مثل مشاركته الناجحة في كأس العالم للأندية 2017، وفي مشواره القاري.

كل المباريات في كرة القدم صعبة وفيها الكثير من التحديات والعُقد والمفاجآت، لذا، فإن التحضير النفسي لمواجهة 14 مايو مهم جداً، لأنه يصنع الفارق، خصوصاً أن لياقة الفريق تساعده على ضبط إيقاع المباراة مهما تنوع خلال التسعين دقيقة المتبقية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية