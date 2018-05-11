إدارة النصر

دخلت إدارة نادي النصر سوق الانتقالات بشكل جيد، وبدأت في التعاقد مع عناصر مهمة تشكل الإضافة المطلوبة في الخانات التي عانى منها العميد الموسم الماضي.

من الجيد أن الإدارة بدأت تستفيد من أخطاء الموسم التي كانت إدارية بشكل كبير، ومن بعدها التخبطات الفنية على مستوى المدرب وعدم نجاح العناصر الأجنبية.

لكن التعاقد مع المهاجم الشاب الدولي محمد العكبري وكذلك مع الدولي الآخر محمد مرزوق بجانب البرازيلي روزا يشير إلى أن الفريق مقبل على موسم قوي، خصوصاً أن هناك المزيد من التعاقدات على مستوى الأجانب وأيضاً بعض الأسماء الشابة التي تلعب مع المنتخب الأولمبي.

الأمر الجيد أيضاً أن هذه التعاقدات تحظى بمتابعة دقيقة من المدرب يوفانوفيتش الذي حدد خياراته مبكراً بعد دراسة مشاكل الفريق في الموسم الحالي.

وبمقدور النصر أن يكون رقماً صعباً في أي وقت لأنه يمتلك أسماء محلية جيدة بحاجة للدعم في بعض الخانات، بالإضافة إلى محترفين من العيار الثقيل ومن النوعية التي تصنع الفارق.

الناحية المهمة هي أن توفر الإدارة أجواء إيجابية وسط الفريق لأن المشاكل كانت سبباً رئيساً وراء فشل موسم النصر، وبالتالي لابد من تصفية الأجواء وإنهاء كل الخلافات مع اللاعبين، خصوصاً الأسماء المعروفة بتعكير الأجواء، والتي يجب ألا تبقى داخل القائمة مهما كان مستواها.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية