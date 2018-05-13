ماذا يخبئ اليوم الأخير في الموسم الكروي فيما يتعلق بقرار البقاء في الأضواء أو الهبوط للمظاليم، عبر إياب ملحق الهبوط الذي من المنتظر أن يضع النقاط على الحروف بالنسبة للملامح الأخيرة لفرق المحترفين، وهل يحافظ الإمارات والفجيرة على موقفهما إثر النتيجة الإيجابية التي حققاها في الذهاب، أم أن لحتا والحمرية رأي آخر في المشهد الختامي للموسم، ولأن محصلة الذهاب لم تحسم الأمور بشكل نهائي رغم الفوز الذي حققه الإمارات والفجيرة، فمن المتوقع أن تكون مواجهتا الرد اليوم أكثر إثارة وقد تشهدان أحداثاً أكثر درامية في الموسم.

جماهير الفجيرة تنتظر أن يحقق الكابتن عبدالله مسفر ما فشل فيه مارادونا ويقودهم للأضواء ويفك النحس، ويتطلع حتا إلى أن يعوض خسارة الذهاب بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من البقاء في الأضواء، ومن جانبه لا خيار أمام الإمارات لإثبات أحقيته في البقاء سوى تكرار الفوز أو التعادل على أقصي تقدير، أمام الحمرية الذي كان الطرف الأفضل في المباراة رغم خسارته بهدف نظيف، ولأن محصلة الذهاب لم تحسم الأمور بشكل نهائي بالنسبة للفرق الأربعة، فإن ملحق الهبوط من شأنه أن يجعل من اليوم الأخير في الموسم الكروي يوما استثنائياً ولحظات للشهد والدموع.

كلمة أخيرة

المباريات التي مثل هذه النوع تحتاج إلى أعصاب من حديد، والله يكون في عون اللاعبين والجماهير.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية