مفهوم غير محبب

يخوض فريق الجزيرة لكرة القدم اليوم مباراة مهمة خارج ملعبه أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

انتهت مباراة الذهاب بفوز فخر أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فرص الجزيرة في حسابات التأهل لدور الثمانية أكثر من الفريق الإيراني، لكن هذه الحسابات غالباً ما تكون مزعجة حين يُساء تفسيرها ويتم الاعتماد عليها كلياً مع إهمال الأداء داخل الملعب.

ليس عيباً استثمار هذه الحالة التي تمنح الفريق أكثر من فرصة للتأهل من خلال التعادل أو الفوز، لكن العيب أن ينشغل اللاعبون بهذا الأمر وينسون أن الشوط الثاني لم ينته بعد، وأن الحرص مطلوب، والتركيز يجب أن يكون في أعلى معدلاته.

إن ترسيخ مفهوم «التأهل في الجيب» أمر غير محبب في كرة القدم، لأنه يقود إلى التراخي، لذا يجب أن تكون الثقة بالنفس في معدلها الطبيعي حتى يخوض الفريق المباراة بعزيمة الأبطال الذين يستعدون لتحقيق النصر في معركة التأهل للدور المقبل.

المدرب الهولندي تين كات يُدرك أن المهمة لم تنته بعد، وهو يعرف جيداً أن الكرة لا تزال في الملعب، لذا، فإن أي ثغرة قد تتسبب في أمور لا تسعد عشاق الكرة الإماراتية.

مطلوب من لاعبي الفخر مزيداً من التركيز حتى يحققوا الهدف من رحلة الإياب.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية