من يورجين كلوب إلى «أم نجيب والعائلة»

** نشرت الشروق نص رسالة يورجين كلوب مدرب ليفربول إلى جمعية كتاب كرة القدم الإنجليز بمناسبة منح الجمعية جائزة أفضل لاعب فى البريمييرليج إلى محمد صلاح، وهو أول لاعب مصرى وعربى وإفريقى ينال تلك الجائزة.

رسالة يورجين كلوب قطعة أدبية ورياضية، بما فيها من بلاغة واحترام للغير، وللمنافس، وللأبطال، وللاعبين، وللصحافة، فقد رأى مثلا كتابة نص مكتوب بدلًا من كلمة فيديو تقديرًا لأصحاب صاحبة الجلالة، وقال من ضمن ما قال عن صلاح: «... إنه إنسان رائع ولاعب رائع، ويهمنى هنا فى المقام الأول كونه هذا الإنسان الرائع».

** فى رسالة يورجين كلوب إلى قلب الصحافة الإنجليزية تأكيده أنه سوف يشجع ألمانيا فى كأس العالم، وسوف يشجع منتخب مصر مع محمد صلاح، مع أن منتخب إنجلترا ضمن المنافسين فى كأس العالم، وتخليوا حضراتكم لو أن مدربا أجنبيا يعمل بأحد الأندية المصرية وقال إنه سوف يشجع منتخب بلاده وهو يلعب ضد منتخب مصر.. ماذا سيحدث؟ سيحدث مطالبات بطرده لأنه عميل وخائن.. وسيطالب البعض برجمه.. ولا أبالغ، ففى يوم من الأيام طالب البعض بمنح مانويل جوزيه الجنسية المصرية، وفى يوم آخر من تلك الأيام طالب البعض، وربما نفس البعض، بحرمان مانويل جوزيه من دخول مصر، وكان ذلك تسطيحا فى التكريم وتسطيحا فى العقاب نتيجة تسطيح التفكير..!

** قرأت النص الإنجليزى لرسالة يورجين كلوب.. كم هو بديع فى بلاغته وفى بساطته.. وكان ذلك فى وقت وصلت فيه قصة مباراة نهائى كأس مصر إلى الذروة.. بالإشارة إلى السحر، وإلى أم نجيب التى يقال إنها تساعد سموحة على تحقيق الانتصارات، ولا أعرف لماذا لا تساعد أم نجيب سموحة من أجل الفوز بالدورى، وبالفوز بكأس إفريقيا..؟ ويبدو أن نطاق عملها محدود للغاية.. لماذا؟

** وسط حكايات أم نجيب، قرأت أن الأهلى «ذبح عجلين» لمواجهة الإصابات، وكنت أعتقد أن الأمر يستحق سؤال الأطباء فى مستشفى، قبل تكرار عملية ذبح العجول فكا لنحس، أو سعيا لحظ، أو رغبة فى هدف. فلو كانت كرة القدم تلعب فى مجزر زنهم لكان الأمر مقبولا. ولو كان الأمر بذبح العجول، لامتلك ميسى ورونالدو مزرعة ضخمة تكفى حجم أهدافهما من العجول. لكننا هنا ذبحنا كرة القدم وأفسدنا مشروع البتلو!.

** لا أنتقص من كرتنا، ولكن أحاول أن أصلح عقل كرتنا منذ زمن. نحن يمكن أن نلعب فى كأس العالم. ويمكن أن نفوز بكأس إفريقيا. وفى الوقت نفسه نذبح عجول. وتشتبك عقول. ويسخر شباب متصل بالعالم من معارك مستعرة فى عالم آخر. عالم أم نجيب، وباقى العائلة، شمهورش، وجاميكا، وعفركوش.. وأنا هنا لا أسخر من الجن والعياذ بالله، ومؤمن قطعا بالقرآن وما جاء فى الكتاب الكريم عن السحر، ومؤمن أيضا بأن العمل عبادة. وأن الإنسان عليه أن يعمل بكل طاقته يوميا ويجتهد، ويبتكر، ويبدع.

** لرسالة يوجرين كلوب تعلمنا الكثير بقدر ما علمتنا الرياضة أن الحياة انتصار وانكسار.. ولم نيأس ولن نيأس من تكرار الإشارة إلى أن الرياضة فوز وهزيمة، وذلك لمن يظن أن الرياضة فوز وفوز.. أو فوز بالعافية. بقوة الذراع، بقوة الجماهير. بقوة اللسان..!

** ياجماعة.. الكورة بالأقدام.. مش بالكلام!



*نقلاً عن الشروق المصرية