الحصاد الجزراوي

الخسارة المؤلمة التي تعرض لها الجزيرة أمام بيرسبوليس الإيراني في الدقيقة الأخيرة لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، وضعت حداً لموسم الفورمولا الذي كان بحاجة لنقطة التعادل للانتقال إلى دور الثمانية للبطولة القارية، التي لم يكن يفصله عنها سوى دقيقة وحيدة وأخيرة من عمر المباراة، التي كان يستحق فيها فخر العاصمة التعادل على أقل تقدير، لينتهى معها موسم الجزيرة بحصاد محلي متواضع وغير مرضٍ لبطل الدوري، وظهور آسيوي مشرف برغم الظروف الصعبة التي اعترضت مسيرة الفريق طوال الموسم، بسبب انشغاله على ثلاث جبهات مختلفة، ما انعكس سلباً على أدائه في البطولة القارية، التي كان بالإمكان أن تكون خير تعويض له على فقدان لقب الدوري مبكراً.

نظرياً ربما يرى البعض أن المحصلة العامة لفريق الجزيرة سلبية قياساً بالموسم الماضي، عندما حقق لقب دوري الخليج العربي ومثّل الإمارات في مونديال أندية العالم، مسجلاً الحضور الأفضل للأندية الإماراتية في مونديال العالم، بتأهله للدور قبل النهائي والخسارة أمام ريال مدريد بطل أوروبا بعد أداء مشرف لممثل الأندية الإماراتية، وعلى الرغم من المشاركة الإيجابية للجزيرة في البطولة العالمية، إلا أن وجوده على ثلاث جبهات بين المحلية والقارية والعالمية، أنهك الفورمولا وحدّ كثيراً من انطلاقته.

كلمة أخيرة

مكاسب الجزيرة من اللاعبين الشباب خريجي أكاديمية النادي لا تقدر بثمن وهم الحصاد الفعلي لفخر العاصمة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية