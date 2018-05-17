الثور الأحمر !

ريد بول أو red bull أحد أعجب الأشياء المباعة في العالم.. تم بيعه لأول مرة في الثمانينات، في النمسا! أقيمت الشركة عام 1987 وهو الآن أحد أكثر المشروبات مبيعاً في العالم حيث بيعت 6.6 مليار علبة معدنية منه في سنة واحدة هي السنة الماضية!

الشركة رغم أنها نمساوية إلا أنها نجحت وتخطت مشروبات أميركية وانجليزية مثلاً! السبب في هذا هو المشروب نفسه وغرابته.. مشروب للطاقة! أمر عجيب وبه شيء طفولي أن تتطلع إليه على أنه مشروب سحري، تماماً كالعلبة التي يتناولها «بوباي» البحار الشهير في أفلام الكارتون فتتضخم عضلاته ويفتك بخصومه! ثاني سبب للنجاح هو التسويق أو بالأدق: غرابة التسويق وجنونه واتجاهه الشبابي! إعلانات الشركة تتسم بطابع غريب وغامض وكوميدي وأحياناً غير مفهوم! لذلك نجح! الرسوم الكرتونية البيضاء العجيبة! والشعار البسيط السهل الغريب: يعطيك جوانح!

الشركة النمساوية العجيبة اختارت كرة القدم للتسويق لعلامتها التجارية التي تساوي أكثر من 8 مليارات دولار!، اشترت في العقد الأخير أكثر من 4 أندية، ريد سالزبورج في النمسا، ريدبول الأمريكي في نيويورك، ريدبول البرازيل، ريدبول غانا، والأنجح فيهم هو أر بي لايبزيج في ألمانيا! الذي تم شراؤه بنصيحة من قيصر الكرة الألمانية: فرانز بيكنباور! ويالها من نصيحة.

القانون الرياضي الألماني صارم جدا في الوطنية والملكية الأجنبية للأندية ملك الدولة!، رفض تسمية النادي ريد بول! فاضطرت الشركة عمل أول حرفين منه RB ثم اسم المدينة، ثانياً يجب ألا تتملك في ألمانيا فوق الـ 51 % وباقي النسبة ملك للجمعية العمومية وأعضاء النادي! ماذا فعلت الشركة:

رفعت قيمة العضوية لـ 1000 يورو! أي أكثر من 8 أضعاف عضوية بايرن ميونخ! النتيجة كانت أن أعضاء الجمعية العمومية كانوا 17 فقط في البداية لارتفاع سعر العضوية، ثم الآن وصل أعضاء النادي 750 عضوًا فقط! حتى تظل الكلمة العليا الإدارية للشركة المالكة!.. قم بتسميتها تحايلاً أو دهاء! ولكن هذا ما حدث!

أول عام لشرائهم النادي.. «لايبزيج»: قرروا أن لا ينتظروا أكثر من 5 سنوات ليصعدوا من دوري الهواة إلى دوري المحترفين، وحددوا هدفًا أن يلعبوا دوري أبطال أوروبا! تستغرب يا عزيزي وأكمل القراءة!

منذ 2009 وحتى 2016 أنفقوا 88 مليون يورو فقط على استقدام اللاعبين، ولكن العامل الأهم أن يكون اللاعب صغير السن وله مستقبل واعد! الآن مثلا مهاجمهم تيمو فيرنر الذي كان بـ 8 ملايين يورو أصبحت قيمته 60 مليونًا وهو قائد هجوم المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة!

ليس هذا فقط بل إن النادي أصبح ينافس بايرن ميونخ ويحتل الصدارة كثيراً! ثم إن العام الماضي سمحت الفيفا لناديين مملوكين لنفس الشركة أن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا! هم نسخة النادي الألمانية التي نتكلم عليها وأيضا ابن عمه فرع النمسا!

قيمة هؤلاء اللاعبين الآن تساوي 351 مليون يورو! أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الذي تم شراؤهم به! ويبقى النادي المكروه في ألمانيا «لايبزيج» لغز: هل هو ناجح أم أن الأموال والتحايل هم من أنجحوه؟ .. لا أعرف ولكن جملة مالكة في 2011 « هدفنا أن نلعب في البوندزليجا في فترة من 3 لـ 5 سنوات».. التي تحققت على أرض الواقع: تثير الإعجاب.. بالفعل!

فورمولا 1

أيضاً تمتلك الشركة فريقين آخرين ولكن في: الفورمولا1، أشهر وأقوى سباقات السيارات عالمياً!، ووصل بفريقه إلى بطولة العالم وفاز بها! بجانب أفكار ترويجية للعلامة التجارية رائعة مثل إطلاق سيارة باسم العلامة نفسها: سيارة ريدبول، بالشراكة مع من: أستون مارتن!



*نقلاً عن الجزيرة السعودية