السلط .. تاريخ وجواب «صريح»

بجدارة واستحقاق، صاغ فريق السلط عبارات مطرزة بالذهب فوق صفحات «حكاية» كرة القدم الاردنية، واقتحم سجلات التاريخ بالتأهل الرائع الى دوري المحترفين، ليعلن عن زائر يتسلح بعبق عراقة محافظة محبة وعاشقة للعبة.



ورسم فرسان السلط وبريشة فنان «محترف» معالم طريق الصعود التاريخي، ليتجسد الاصرار والعطاء فوق أرضية الميدان ما ساهم بتسطير انتصارات مستحقة توجت مسيرة من الجهد ارتبطت بـ احلام ذهبية تحققت الى واقع جميل عكس أروع الصور لـ زفة البطل من ستاد الحسن في محافظة اربد صوب جبال وسهول «السلط».



هنا السلط، وبالتفاصيل، بطل يرتقي بشموخ نحو قمة المجد ليرفع اللقب الغالي، وليدشن طريق العز نحو دوري المحترفين، فهنئياً لـ السلط واهلها هذا الانجاز، وكل التقدير والتبريك لادارة النادي والجهازين الفني والاداري واللاعبين، وتحية خاصة للجماهير التي أكملت مشهد الفرح.



ومن الرمثا، وتحديدا من ملعب الأمير هاشم جاء الجواب «الصريح» بعودة فريق الصريح الى مصاف اندية المحترفين بعد غياب لم يدم سوى لموسم واحد، ما يؤكد القاعدة الصلبة التي يستند اليها النادي في ظل توجهات ادارية تدفع دوماً نحو تهيئة عناصر النجاح، الامر الذي مهد الى انجاز هدف العودة المتجددة بأحقية الجهد والعطاء.. فكل التحية والتبريك.



ومع طي صفحة دوري الدرجة الاولى لموسم 2017 - 2018 فإن مساحات الاهتمام بالمنافسة عرفت اتساعاً ملحوظاً ما يدفع الاندية التي لم يحالفها الحظ بتحقيق هدف الترشح الى اعادة ترتيب أوراقها تأهباً لبدء رحلة جديدة .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية