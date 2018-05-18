الأبيض أولوية

تعد إقامة معسكرات المنتخب الوطني لكرة القدم مثل عملية مخاض عسيرة بسبب تضارب رؤية الجهاز الفني للأبيض ورؤى مدربي فرق الأندية، هذه المشكلة بقيت في الخفاء فترة من الزمن لكنها ليست جديدة وجذورها تترسخ في العمق يوماً بعد آخر، خصوصاً بعد انتقال المسابقات المحلية الرئيسة من الهواية إلى الاحتراف.

مدربو الأندية يعملون من أجل تحقيق نجاحات شخصية مشروعة، لذا فهم يفضّلون عدم استدعاء اللاعب الدولي من قبل إدارة المنتخب لفترة طويلة، كما أنهم يستخدمون «النظام الأوروبي» حجة لتبرير مصالحهم.

هناك فارق شاسع بين الدوريات الأوروبية والمسابقات المحلية، والفارق واضح أيضاً بين طرق إعداد اللاعب في أوروبا وما يحدث في الملاعب المحلية.

مدربو فرق الأندية يتحججون بنظام استدعاء اللاعب الدولي ويريدون تطبيقه، لكنهم لم يسعوا إلى تطبيق هذا النظام الخاص بإعداد وتأهيل اللاعبين من خلال زيادة جرعة التدريبات وتغيير نظام حضور اللاعب للنادي وانصرافه.

حتى لا تتكرر الاتهامات بين مدربي المنتخبات الوطنية والأندية بشأن ضعف إعداد اللاعب، لا بد من رفع معدل التنسيق بين الأطراف المعنية والوصول إلى حل يساعد على بناء منتخبات قوية قادرة على مواجهة المنافسين من دون ارتباك.

مدربو الأندية عليهم أن يدركوا أن «الأبيض» يُشّكل أولوية لجماهير الكرة الإماراتية في آسيا ـ الإمارات 2019، وفي كل البطولات المقبلة أيضاً.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية