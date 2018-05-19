تحايل الأندية

تمسك اتحاد الكرة بسقف رواتب اللاعبين أحد الأمور الإيجابية، لمحاولة إيقاف الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين المحليين، بعدما وصلت الأرقام إلى مبالغ فلكية وبصورة غريبة للغاية.

لكن محاولة الاتحاد تصطدم بالأندية المقتدرة والتي لا تراعي إلا مصلحتها الشخصية، لأن هناك العديد من الأندية اتجهت للتحايل على سقف رواتب الاتحاد، بوضع عقود تحت الطاولة بين اللاعب والنادي.

وذلك بهدف كسب توقيعه، علما بأن هناك أندية إلتزمت بالأمر، كونها تعاني من ضائقة مالية وسقف الرواتب حل لتخفيض ارتفاع سعر اللاعبين، والمساهمة في تسيير قدرات النادي.

لكن هناك أندية أخرى الغارقة بالديون، ضربت بسقف الرواتب عرض الحائط، واعتمدت على عقدين أحداهما رسمي وآخر بين اللاعب والنادي، لذلك فإن معظم مشاكل الكرة الإماراتية وأسباب أرتفاع المصاريف يرجع إلى العقليات الغير احترافية المتواجدة في الأندية.

وبلا شك من الصعب جدا الوصول إلى حل لهذه الاشكالية، في ظل عدم رغبة بعض الأندية في تحديد سقف للرواتب بغية تقليل سعر اللاعبين، خوفا من فقدان بعض العناصر وانتقال أسماء مميزة لفرق أخرى.

لذلك فإن القوة ما زالت لدى اللاعبين والوكلاء، بحكم أن المواهب المميزة قليلة، لكن قرار السماح للمقيمين وأبناء المواطنات والمواليد بالمشاركة في المسابقات، سيساهم بشكل كبير في خفض قيمة اللاعبين، لأن هناك مواهب عديدة ستضخ في السوق، والخيارات ستصبح متوفرة وبكثرة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية