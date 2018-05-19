ملخص الأسبوع

انتهى الموسم "الرياضي" السعودي، وحرصت على تقويس كلمة "الرياضي" لتأكيد أنني لا أتحدث عن كرة القدم فقط..

ـ لكي تتقدم وتتطور "في كل المجالات" عليك أن تدرس وتعيد تقييم الموسم المنتهي؛ من أجل مضاعفة "الإيجابيات" وتقليص ومعالجة "السلبيات"..

ـ لو شاركت في استفتاء عن الموسم لقلت إن "قضية المرداسي" هي أبرز الأحداث.. كانت مفاجأة وصدمة للجميع..

ـ يعجبني كثيرًا صمت سعود السويلم رئيس نادي النصر وحرصه على عدم الظهور الإعلامي..

ـ جماهير النصر تتمنى وتأمل أن يكون وراء هذا الصمت عمل نصراوي مكثف ينتج عنه فريق نصراوي قوي..

ـ بدأ المدربون واللاعبون الأجانب يرحلون من الدوري السعودي متجهين نحو الدوري الإماراتي، بعد أن كان يحدث العكس..

ـ على أنديتنا أن تستثمر ذلك جيدًا خصوصًا في ظل التعاقد مع 7 محترفين أجانب، إذ يمكن جلب محترفين ومن ثم بيع عقودهم بمبالغ أعلى من التي تم التعاقد معهم بها..

ـ ما أسعدني كناقد رياضي أن "معظم" أنديتنا بدأت الإعداد للموسم المقبل بالطريقة "الصحيحة"، عكس ما كان يحدث في سنوات مضت..

ـ أتحدث عن بدء التعاقد مع "المدربين" وهو الإجراء الصحيح، وليس التعاقد مع محترفين أجانب كما كنا معتادين..

ـ في مقالتي ليوم الخميس قبل الماضي وتحت عنوان "لا تتركوهم"، طالبت الجهات الرياضية "الرسمية" بضرورة "سرعة" مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تصرف محترف السد "غير الرياضي"..

ـ تم التجاوب ومخاطبة "FIFA" وإن كانت المخاطبة تأخرت كثيرًا، لكن "أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل أبدًا"..

ـ شاهدت عددًا كبيرًا من الوجوه النصراوية الواعدة في مهرجان تكريم النجم فهد الهريفي، وتابعت عددًا من اللاعبين السعوديين المتميزين الذين ساهموا في تحقيق الاتحاد للقب كأس خادم الحرمين الشريفين..

ـ بقدر سعادتي بما شاهدته من مواهب "سعودية"، إلا أنني سألت نفسي "ماذا سيكون مصيرهم؟" بعد إلغاء الدوري الأولمبي والسماح بمشاركة 7 محترفين أجانب..

ـ رحل "دون ضجيج" المدرب الصربي فوك رازوفيتش..

ـ حدث الرحيل بهدوء "وبدفع شرط جزائي لإدارة الفيصلي"؛ لإيمان هذه الإدارة بأن هذا هو العمل الاحترافي الحقيقي وليس "رفع" الصوت واتهام الآخرين بالدخول على خط المزايدات..

*نقلاً عن الرياضية السعودية