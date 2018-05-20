ملاحظات مهمة في مونديال روسيا

أمام المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال روسيا 2018 وهي: مصر والمغرب والسعودية وتونس، تحديات لا تتعلق بتقديم عروض تتناسب وأهمية البطولة ومستوى الفرق المشاركة فقط، بل لا بد من اتخاذ تدابير متعددة حيالها، منها ما يتعلق باللاعبين ومنها ما يتعلق بالجمهور الذي سيصاحبها في هذه البطولة وسيكون بالآلاف، خاصة الفرق العربية القريبة من روسيا ونعني بذلك تونس والمغرب.

ومن أهم تلك الأمور، تفادي المشاحنات مع الجماهير الأخرى المنافسة خاصة جماهير "الهوليغينز"، حيث لن ينسى عشاق الكرة ما حصل في بطولة أمم أوروبا العام 2016 في فرنسا، عندما نشب عراك وتلاحم بين الجمهورين الإنجليزي والروسي وكانت نتائج ذلك وخيمة ومكلفة، ولهذا اتخذت السلطات الأمنية الروسية إجراءات صارمة جدا لتلاشي تكرار هذه المأساة وغيرها.

والخوف من حصول أعمال أو تصرفات إرهابية، وهذا الأمر يقلق رجال الأمن الروسي قلقا بالغا، بعد أن وقعت العديد من الأعمال الإرهابية في العديد من الدول الأوروبية وفي روسيا بالذات، خاصة التفجير الانتحاري الذي جرى في سان بطرسبورغ، حيث قتل 15 من المواطنين الأبرياء هذا بالإضافة إلى أحداث أخرى سبقت هذا الحدث.

والتصرفات العنصرية التي شهدتها الدول الغربية والملاعب الأوروبية والمتعلقة بالعنصرية خاصة ضد اللاعبين الأفارقة والعرب وبشكل واضح، وهذا قد يتكرر مع الفرق العربية المشاركة في المونديال، من خلال تعرضها لإستفزازات عنصرية من جماهير الفرق المنافسة، ما يتطلب ضبط النفس وعدم التجاوب مع أي تصرف استفزازي.

والتفتيش الصارم والإجراءات المصاحبة التي سيتعرض لها الجمهور من السلطات الأمنية الروسية الحازمة في هذا الجانب، الذي سيطبق وفقا لكل التعليمات الموضوعة، لتدارك أي خلل أو إشكال يخلق أي نوع من الفوضى أو العنف.

أما الأمر الأخير فهو بسيط ونسبي وهو عدم إتقان المسؤولين الروس للغة الإنجليزية، وهي إحدى العوائق التي يواجهها الجمهور والسياح خلال المونديال.

نتمنى أن يشاهد العالم مونديالا ممتعا ومتميزا، وكل التوفيق والفوز لمنتخباتنا العربية التي تمثل كل العرب.



*نقلاً عن الغد الأردنية