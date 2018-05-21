أسباب تراجعنا آسيوياً (٤)

إذا كان هناك إجماع على أن تراجع نتائج أنديتنا في دوري أبطال آسيا، تعود أسبابه لتراجع المستوي الفني لمسابقاتنا المحلية، فهل تتحمل لجنة دوري المحترفين المسؤولية باعتبارها المعنية بتنظيم دوري وكأس الخليج العربي؟ للإجابة على ذلك التساؤل يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك فرقاً بين تنظيم المسابقة وتطويرها، ومنحها المعايير الأعلى آسيوياً، وهو دور لجنة المحترفين ونجحت فيه بامتياز، وبين المستوى الفني للفرق الذي تتحمله إدارات الأندية ولا علاقة للجنة المحترفين به، وبالتالي فإن وجود أخطاء إدارية وقعت فيها الأندية وانعكست على أدائها ونتائجها، لا تتحملها لجنة المحترفين، لأنها في الأساس ليست معنية بأخطاء الأندية.

الموسم المنتهي شهد تراجعاً مخيفاً لأغلب الأندية، وإذا ما تم استثناء ثلاثي الصدارة العين والوحدة والوصل، فإن بقية الفرق كانت أشبه بالحاضر الغائب بتنازلها عن دورها التنافسي، مكتفية بتسجيل الحضور الشرفي، وعندما توجد أندية بحجم الأهلي والنصر والجزيرة في مناطق الظل، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلباً على المستوى الفني للمسابقة المحلية، وبالتالي فإن المسؤولية هنا تتحملها إدارات الأندية ولا دخل للجنة المحترفين فيها، بل على العكس يحسب للجنة أنها استطاعت أن تصل بدوري الخليج العربي إلى صدارة التصنيف في آسيا قبل أن يتراجع للمركز الثالث.

كلمة أخيرة

ماذا عن اتحاد الكرة؟ وهل يتحمل مسؤولية تراجع نتائج أنديتنا آسيوياً؟.. غداً نواصل.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية