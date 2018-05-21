حدث فى مونديال إيطاليا 34..

** يقترب مونديال روسيا.. وحين تنطلق البطولة سوف تظل مبارياتها وأحداثها وأهدافها حديث الساعة والدقيقة طول شهر كامل. ويشارك منتخب مصر للمرة الثالثة فى نهائيات كأس العالم. ونحلم جميعا بأداء ونتائج جيدة فهل نجمع بين الإثنين.. الأداء والنتيجة؟

** سوف ننتظر مباريات المنتخب بفارغ الصبر.. ونتوقف اليوم أمام بعض الأحداث والمفارقات التى وقعت فى المونديال. ولكن بالنسبة للرياضة وكرة القدم فى مصر هناك بعض التواريخ المهمة. فقد عرف المصريون كرة القدم مع الاحتلال البريطانى 1882 .



وفى ذاك الوقت لم تكن هناك رياضة، ولا كرة قدم. ولا أندية.. وكانت البداية مع تأسيس نادى الجزيرة عام 1883 فى الاول من شهر اكتوبر ثم نادى اسبورتنج السكندرى فى 20 سبتمبر 1890 ثم نادى التوفيقية فى 17 أكتوبر 1896.. وهاجمت الأهرام الرياضة فى مقال رأى سنة 1898 تحت عنوان «رياضة الأذهان ورياضة الأبدان».. ومع ذلك كانت الأهرام أول جريدة كبرى تهتم بالرياضة فى عام 1922.



وقد دخلت كرة القدم المدارس سنة 1906.. وفى سنوات قليلة كان مصر لها منتخب شارك فى دورة أنفرس الأولمبية 1920

** كانت مصر أول دولة عربية تتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم وذلك فى مونديال ايطاليا عام 1934، حيث لعب الفريق المصرى مباراتين فى التصفيات مع منتخب فلسطين وأقيمت المباراة الأولى فى 16 مارس 1934، على ملعب الجيش البريطانى بالقاهرة وفاز منتخب مصر 7/1 وحضر اللقاء الذى أداره الحكم ستانلى ويلز 13 ألف متفرج، وسجل أهداف منتخب مصر محمود مختار التتش 3 أهداف، ومحمد لطيف هدفين، ومصطفى كامل طه هدفين. وأقيمت المباراة الثانية فى فلسطين يوم 4 إبريل 1934 بحضور 8 آلاف متفرج، وأدارها الحكم فريديريك جودسبى وفاز منتخب مصر 4/1. وسجل الأهداف محمد لطيف ومختار التتش وعبدالرحمن فوزى. وتأهل المنتخب للنهائيات، وفى 27 مايو من نفس العام لعب مع المجر وخسر 2/4.. وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 2/2. وسجل هدفى مصر عبدالرحمن فوزى الذى لعب كمهاجم فى الناحية اليسرى.



** لعبت مصر مباراة المجر بعشرة لاعبين فى أغلب الوقت نظرا لخروج محمود مختار التتش للإصابة ووقتها لم يكن قانون الفيفا يسمح للفرق بإجراء تبديلات أثناء المباراة.



** من غرائب هذه البطولة أن إيطاليا (الدولة المنظمة) لعبت فى التصفيات التمهيدية، مع اليونان، ولحسن الحظ أنها فازت، لأنها لو خسرت لما اشتركت فى الدورة التى تنظمها ومن الغرائب التاريخية فى كأس العالم أنه بدلا من وصول فرق 16 دولة إلى إيطاليا للاشتراك فى مونديال 1934 وصلت فرق 17 دولة، فبعد انتهاء التصفيات التمهيدية وصل طلب من الولايات المتحدة للاشتراك فى النهائيات، وحضر الأمريكيون إلى إيطاليا، وقرر الفيفا أن تلعب أمريكا مع المكسيك قبل بدء البطولة، بحيث يصعد الفائز منهما للنهائيات، وجرت المباراة بإيطاليا، وفازت أمريكا 4/2، وقام بتحكيم هذه المباراة الحكم المصرى يوسف محمد وكانت المكسيك قد لعبت فى التصفيات مع هايتى وكوبا، وفازت ببطولة مجموعتها، لكن يبدو أن اللجنة المنظمة رأت مجاملة الولايات المتحدة بقبول طلبها بالاشتراك، ولعبت مع المكسيك.



** والطريف أن أمريكا لعبت أولى مبارياتها ــ والمباراة الوحيدة ــ مع إيطاليا ولسوء الحظ خسرت 1/7، ودخلت هذه المباراة تاريخ كأس العالم لأنها كانت أغزر مباريات 1934 أهدافا. وهدف أمريكا الوحيد سجله لاعب إيطالى الأصل اسمه بيترو دونيللى.



** كيف غطت الصحافة المصرية مباراة مصر فى كأس العالم 1934 مع المجر.. ماذا كتبت فى وقتها؟



*نقلاً عن الشروق المصرية