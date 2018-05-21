خيبة أمل آسيوية !

انتهت المغامرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، بعد أن اصطدمت بحاجز دور ثمن النهائي، ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع سيناريو الخروج العيناوي، بعد أيام من فوز «الزعيم» بالثنائية التاريخية.

وإذا كان الفريق الجزراوي قد ودع بفارق الأهداف المسجلة في ملعب الخصم، بعد أن فاز على ملعبه على بيروزي الإيراني 3/‏‏2 وخسر في استاد آزادي وسط 100 ألف متفرج في الدقيقة 89 بنتيجة 1/‏‏2، فإن الفريق العيناوي كان أبعد ما يكون عن مستواه أمام الدحيل، سواء في مباراة الذهاب بالعين أو في لقاء الإياب بالدوحة، فتعرض لخسارتين ثقيلتين لا تليقان على الإطلاق بمكانة الفريق ولا بتاريخه في دوري الأبطال، الذي نال لقبه عام 2003 وصعد لمباراته النهائية عام 2005 و2016، ووجد الفريق الذي هزم منافسيه المحليين بالأربعة والخمسة والستة، نفسه يخسر بالأربعة ذهاباً وبالأربعة إياباً في الوقت الذي كان يمني النفس بضم اللقب الآسيوي إلى لقبيه المحليين. !

وشخصياً أرى أن الخروج العيناوي المرير يرجع لعدة أسباب، من بينها أن العين انشغل بالاحتفال بالثنائية التاريخية على حساب الاستعداد لمواجهة الدحيل، وأن الإرهاق نال من الفريق في المباراتين، وأن خسارة الذهاب برباعية، في غياب الشحات، عقدّت موقف الفريق قبل مواجهة الإياب في الدوحة التي ازدادت صعوبة في غياب السويدي ماركوس بيرج هدّاف الدوري والبرازيلي كايو، ناهيك عن صدمة البداية في مباراة الإياب، عندما أحرز الدحيل الهدف الأول بعد 12 دقيقة، بعدما تحولت الكرة من قدم المدافع العيناوي محمد أحمد داخل شباك خالد عيسى، فوجد الفريق نفسه أمام ضغوط هائلة لتعويض كل ذلك العدد من الأهداف.

ولست مع الرأي القائل إن العين اعتقد أن تجاوز الدحيل لا يخلو من سهولة، قياساً بتاريخ الفريقين في البطولة، بل على العكس فإن الفريق العيناوي كان يدرك جيداً أن فريق الدحيل يعيش أفضل فتراته، حيث فاز بلقب الدوري دون هزيمة وتأهل إلى نهائي الكأس، وهو الوحيد في دوري الأبطال الذي لم يخسر نقطة واحدة حتى الآن.

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الغريب والعجيب أن الفريق العيناوي لم يكن يتذكر الفاعلية التهديفية، إلا بعد أن يمنى مرماه بالهدف الرابع، حدث ذلك ذهاباً وإياباً. !

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لا أدري متى يتحقق الحلم ويشارك في مونديال الأندية فريق إماراتي يحمل لقب دوري الأبطال.؟



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية