سوبر سعودي إماراتي

بعد أن حقق زعامة دوري الخليج العربي حاز العين كأس صاحب السمو رئيس الدولة بانتصاره على نادي الوصل.

الأسباب التي أدت لانتصار العين في الكأس هي ذاتها أسباب زعامة الدوري: دهاء المدرب زوران، حكمة الإدارة العيناوية، إخلاص الجماهير، تنافس اللاعبين وتكاملهم وتطور مستواهم.

وفي الوقت ذاته تقريباً، حقق نادي الاتحاد السعودي فوزاً مستحقاً بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على النادي الفيصلي.

ليلة الاتحاد لا تنسى، فالاحتفال الرياضي برعاية الملك كان تاريخياً ورائداً ومبهجاً، والفيصلي على الرغم من مشاركته في أول نهائي قدم مستوى مشرفاً، كما أن قتال لاعبي الاتحاد من أجل اللقب كان مثالياً.

القواسم المشتركة بين الاتحاد والعين يمكن تلخيصها في التاريخ العريق، وفي المدرب المتميز، زوران في العين، وسييرا في الاتحاد، لكنني أعطي الأفضلية لسييرا بسبب ظروف الاتحاد السيئة مالياً وإدارياً.

ومن القواسم المشتركة المهمة بين الفريقين، المدرج الذي يمزج العشق بالجنون، ويمكننا أن نلاحظ أن غياب الجمهور يؤثر فنياً بدرجة واضحة في الفريقين، ولا نغفل من القواسم أيضاً: روح اللاعبين.

أنتهز هذه الفرصة لدعوة القائمين على الرياضة في السعودية وفي الإمارات إلى عمل بطولة سوبر تجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل كأس رئيس الدولة، من خلال منازلة تتألف من ذهاب وإياب.

هذه البطولة تترجم العلاقة المتينة والأصيلة بين الدولتين والشعبين، وتعزز التآلف الرياضي والاجتماعي والأخوي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية