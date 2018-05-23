اكتشف نفسك بالرياضة!!

الموسوعة الرياضة العالمية في عام 2003م، كشفت عن وجود نحو 8000 رياضية في العالم تمارس من أجل الترفيه أو المنافسات.

الرياضة إحدى أفضل الطرق لقضاء وقتك بالترفيه والحفاظ على الصحة. مع وجود الكثير من الألعاب الرياضية، من المستحيل إتقان الألعاب الصعبة للهواة، ولكن يمكنك بالتأكيد تجربة الأسهل لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء أو العائلة.. خمس ألعاب رياضية يصنفها كثير من المهتمين بالرياضة بالأفضل من ناحية سهولة تعلمها.

ـ الجري "الركض" واحد من أفضل الرياضات التي يمكنك تجربتها. فقط ارتدِ حذاء الجري الخاص بك وابحث عن مكان مناسب للبدء. بغض النظر عن عمرك، يمكنك البدء ببطء في الاستمتاع بهذه الرياضة وتحسينها مع كل يوم يمر. بالإضافة إلى ذلك، الجري مفيد للصحة ويحسن حالتك المزاجية أيضًا.

ـ كرة القدم هي رياضة أخرى سهلة التعلم تساعدك على قضاء وقتك بطريقة ممتعة. الألعاب الجماعية مثل كرة القدم تشجع التنشئة الاجتماعية التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في بناء شخصيتك.

ـ كرة الريشة لست بحاجة إلى مساحة كبيرة أو فريق من اللاعبين للاستمتاع بهذه اللعبة. إنها واحدة من أسهل الألعاب التي يمكن تعلمها في فترة قصيرة من الزمن. كل ما تحتاجه هو زوج من المضارب والريشة. فقط قم بضرب الريشة بمضربك لتعبر الشبكة أو حبل لتصل إلى شريكك في اللعب.

ـ كرة السلة عادة ما يتم لعب هذه الرياضة في فريقين يتألف كل منهما من خمسة لاعبين. يمكنك ممارسة هذه اللعبة للمتعة دون أي شريك في اللعب؛ من أجل تحسين مهاراتك وقضاء وقت للترفيه.

ـ البولينج رياضة سهلة التعلم وتساهم في إتقان مهارات التركيز، قد تكون هذه الرياضة السهلة صعب ممارستها بسبب تكلفتها المالية الأعلى مقارنة بالألعاب الأخرى المشار إليها.

لا يبقى إلا أن أقول:

اكتشف نفسك من خلال ممارسة الرياضة التي تناسبك من أجل تحسين صحتك وقضاء وقت ممتع مع من حولك.

كثير من الرياضات التي يسهل ممارستها تنتشر بين كل شعوب العالم تستطيع أن تشاهدها، تمارس في الأحياء والشوارع حتى أصبحت ثقافة مجتمع.. القرار بيدك.. اختر الرياضة التي تجذبك.. مارسها واستمتع بها.

قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:

هل اكتشفت نفسك بممارسة الرياضة؟!



*نقلاً عن الرياضية السعودية