خطأ الاتحاد

أستغرب من تهديد مسؤولي بعض أندية دوري الدرجة الأولى بالانسحاب من المسابقة العام المقبل في حال عدم دعمهم من قبل اتحاد الكرة، بعدما درج الاتحاد على دعم بعض أندية الهواة لإعادتهم للمسابقة.

وهو خطأ ارتكبه الاتحاد، كون أن دعم الأندية مالياً ليس من مسؤوليته، إلا أن الأمر المؤسف أن رئيس الاتحاد مروان بن غليطة روج لدعم أندية الهواة في حملته الانتخابية في إطار كسب العملية الانتخابية.

إلا أن أضرار هذا الأمر انعكس على موازنة المنتخبات والاتحاد، لأنه من المفترض أن تذهب ميزانية الاتحاد صوب جميع المنتخبات، وليس اتجاه الأندية من أجل تيسير عملها.

وشاهدنا سلبيات قرار الاتحاد، في تقليص معسكرات المنتخبات وتقليل قيمة العديد من الأمور الهامة داخل الاتحاد من أجل إرضاء الأندية وكسب صوتها، وهذه أمر يجب ألا يمر مرور الكرام.

لأن المنتخبات أهم من الأندية، والمساس بمعسكرات وتحضيرات المنتخبات لمختلف البطولات، أمر غير مقبول بتاتاً، وتابعنا نتائجه العام الماضي، وما حدث للأولمبي والمنتخبات التي تأخر التعاقد مع كوادرها التدريبية لتوفير أكبر قدر من المرتبات الشهرية.

لذلك إن هددت تلك الأندية بالانسحاب فهذا أمر يعود لها، وعلى الاتحاد والهيئة إيجاد صيغة أخرى تمكن الأندية من تسيير نشاطها دون المساس بميزانية الاتحاد، لأن ما يهمنا المنتخبات وليس سير العملية الانتخابية وكسب الأصوات.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية