منتخب مصر.. وتوقعات الكومبيوتر!

** منذ أن كان الأخطبوط بول أحد نجوم مونديال جنوب إفريقيا 2010، شهدت العديد من البطولات نجوما أغرتهم أضواء الشهرة التى نالها الأخطبوط بول. فأصبح هناك ببغاء، وسلحفاة، وأخيرا عقل إلكترونى، حيث نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية قبل أيام أن إحدى الشركات قامت بضخ معلومات عن 32 منتخبا يشارك فى مونديال روسيا إلى كومبيوتر، وغذته بالنتائج التى تحققت خلال التصفيات، وأجرت الشركة 10000 عملية حسابية لتحديد فرصة كل منتخب فى الفوز بكأس العالم، والاحتمالات الخاصة بكل فريق فى اللعب بالمباراة النهائية، أو الأدوار المختلفة، بجانب فرص كل منتخب فى مجموعته..

** فازت ألمانيا بكأس العالم حسب توقعات السيد كومبيوتر، بنسبة 24% مقابل 19.8% للبرازيل ثم إسبانيا بنسبة 16.1% وإنجلترا بنسبة 8.5%.. أما فرصة منتخب مصر فى الفوز بكأس العالم فقد كانت (عذرا) صفر% (أسأل الله أن أشمت يوما فى قوة عقل إلكترونى..)!.

** بالنسبة لمنتخب مصر بصفة عامة توقع الكومبيوتر ما يلى:

صفر% نسبة الفوز بالكأس.

٠٫٢ % نسبة الحصول على المركز الثانى (2 من عشرة من المائة).

1.5 % نسبة الوصول إلى الدور قبل النهائى.

5.1 % نسبة الوصول إلى دور الثمانية.

9.5 % نسبة الفوز بصدارة المجموعة.

17.3 % نسبة الحصول على المركز الثانى فى المجموعة..

** المنتخبات التى لم يمنحها الكومبيوتر أى أمل فى الفوز بالكأس العالم بجانب منتخب مصر هى تونس، وكوستاريكا، والسعودية، وبنما. بينما منح الكومبيوتر روسيا الفرصة بنسبة 1.6% للفوز بالكأس. ومنحها فرصة صدارة المجموعة، بنسبة 36.6 %. ومنح المنتخب السعودى فرصة الفوز بصدارة المجموعة بنسبة 14.8 %. أما منتخب أوروجواى المرشح الأقوى فى المجموعة فقد رشحه الكومبيوتر للفوز بالكأس بنسبة 1.8 % ورشحه للفوز بصدارة المجموعة بنسبة 34.2 %. بينما أعطى الكومبيوتر منتخب المغرب شعاع أمل فى إحراز الكأس بنسبة ضئيلة 0.1 %. ورشحه لصدارة مجموعته بنسبة 13.9 %..

** الكومبيوتر أعطى توقعات ومعلومات جعلته يمنح الأخطبوط بول عرش التوقع بجدارة، ويؤكد أنه بلا منافس.. فقد ذكر ضمن ترشيحاته للمنتخبات المحتمل فوزها بالكأس أن منتخب إنجلترا مرشح للفوز بكأس جول ريميه، ولو كان ذلك خطأ من الكومبيوتر فهو خطأ فادح، لأن كأس ريميه سرق عام 1983 فى البرازيل ولم يتم العثور عليه حتى الأن كما أنه لم يعد هو الكأس التى تنافس عليها المنتخبات منذ 1974 حين قدم الفيفا الكأس الحالية بعدما امتلكت البرازيل كأس جول ريميه للأبد. وربما الخطأ من الجريدة نفسها..

** الكومبيوتر توقع أن يكون منتخب إيطاليا طرفا فى المباراة المثالية بكأس العالم فى روسيا، مع أن الفريق الإيطالى لم يتأهل أصلا إلى المونديال بعدما خسر المباراة الحاسمة مع السويد.. ومثل هذا التوقع يتوج الأخطبوط بول الحق فى التربع على عرش التوقعات بلامنافس..!

*نقلاً عن الشروق المصرية