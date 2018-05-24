موسم سلاوي استثنائي لـ”ميلاد الزعيم”

موسم استثنائي قدمه فريق المنامة لكرة السلة بإحرازه ثلاث بطولات محلية، بالإضافة لاحتلاله المركز الثاني للبطولة الخليجية للأندية التي اختتمت منافساتها مؤخرًا في مسقط.

موسم استثنائي، كون الفريق “كوّش” على الألقاب المحلية بدءًا من بطولة السوبر، ليتمكن بعدها من تحقيق اللقب الغالي في الكرة البرتقالية وهي كأس خليفة بن سلمان، وختمها ببطولة الدوري على حساب غريمه التقليدي الأهلي. رغم المطبات والأفخاخ التي نصبت من خصومه، إلا أن “الزعيم” ظهر بمستويات أكثر من رائعة ونتائج كبيرة للغاية خلال الموسم المنصرم وسار بشكل متناغم، هذا الأمر أعطى تفاؤلاً كبيرًا لجماهيره وللشارع الرياضي بأن المنامة سيكون له شأن عظيم في البطولة الخليجية، وقد انحصرت الأهداف كلها نحو تحقيق اللقب الذي طال انتظاره كثيرًا، كيف لا، والعناصر الموجودة لا ينقصها شيء يحول دون الظفر بالكأس.

الفريق شدّ رحاله إلى عُمان ودخل الأجواء وتلقى خسارة مفاجأة مبكرة أمام الشارقة، كانت هي السبب والدافع للزعيم في وصوله للمباراة النهائية، إذ إنه قدم مستويات أكثر جدية وقتالية في المباريات الأخرى، وضرب فيها خصومه ومنه المحرق في الدور قبل النهائي، ليثبت جدارته بالوصول للنهائي، ليتجدد نصيبه بملاقاة الشارقة التي كرر فوزه على المنامة ليخرج الأخير بالمركز الثاني الذي أنتج مشاعر منقسمة بين الحزن والفرح لما آلت إليه هذه المشاركة وللآمال “المنامية البحرينية” التي تبخرت رغم أنها لم تكن سرابًا!

موسم استثنائي بكل ما حدث فيه للزعيم المنامي يعود فضله بعد الله سبحانه وتعالى إلى جهود وخبرة وحنكة المدرب الوطني عقيل ميلاد الذي أثبت علو كعبه على كافة المدربين (الأجانب والمحليين)، وتمكن بقيادته الفنية الخاصة من الوصول لمنصة التتويج لأربع مرات متتالية، وهذا بكل تأكيد يُحسب له ولما قدمه من فكر تدريبي احترافي، جعله محط احترام وتقدير كافة عشاق الكرة البرتقالية في نادي المنامة خصوصًا ومملكة البحرين عمومًا، الأمر الذي جعل إدارة نادي المنامة تتمسك به لموسم آخر بحسب ما كشفه رئيس مجلس الإدارة زهير كازروني على صفحات “البلاد سبورت” قبل أيام قليلة.

بكل تأكيد، بقاء عقيل على رأس القيادة الفنية لناد بحجم ومكانة “المنامة” هو ثقل كبير على عاتق أي مدرب، ولكن ميلاد أثبت أنه أهل لها من خلال أول مواسمه الذي يعتبر ناجحًا بكل المقاييس، وتمكن من أسر قلوب جماهير الزعيم بتواضعه وخلقه، حتى وإن كانت هناك أصوات متعالية بإقالته من منصبه.. “حِجة في حاجة”!

*نقلاً عن البلاد البحرينية