إلى النصر الجديد!

• سعادة الأخ رئيس نادي النصر لكرة القدم الأستاذ سعود آل سويلم صباحك أحلام كل النصراويين ويومك مزدحم بالأعمال والاجتماعات من أجل النصر والنصر فقط.. ومساؤك اليومي مكتظّ بالتفاصيل عن هذا النصر العائد بإذن الله للفرح والبطولات والإنجازات.. والقادم من أيامك العملية ليس كأيام عملك السابقة.. إنها الأيام الحازمة والأهم عند كل النصراويين العاشقين لناديهم.



• لذا ندعوك ألا تأخذك نشوة سداد الديون وتصفيرها بأمر ولي العهد وننسى المرحلة الأصعب التي لا تحتاج سوى سعود آل سويلم وكارينيو والكابتن محسن الحارثي وجماهير النصر في كل مكان.. رباعي يصنع خيارات التحدي مع جماهير النصر.



• حاول يا أبا فهد تجاوز مزايدات الكارهين والمنبهرين من التحول الجذري لنصرك من خلال ضخ أسماء شابة وجديدة على مستوى تشكيل مجلس إدارة حالم ومتطلع وعلى مستوى إدارة الكرة والصفقات الثقيلة التي عرفت جزءا من دقتها في الاختيار.



• ندعوك أبا فهد ألا تتوقف أمام ثرثرة كل من هب ودب سلبا، والمضي نحو هدفك السامي نحو نصر 2018 ومجد العالمية الثانية.



• نريدك أن تتجاوز بعض العقول الصغيرة وصراعها مع النصر.. باعتبار أنك «سعود آل سويلم» القادم بترشيح وثقة ودعم النصراويين.. وتعرف جيداً ماذا يريد النصر؟ وكيف يتم بناء «النصر الحديث» المختلف عن نصر السماسرة والوكلاء.. نصر الخلاف والتناحر.. نصر مثقل بالأزمات والديون.. نصر لم يستقر طيلة 20 عاما مضت سوى عامين فقط ومن خلالهما حقق دوريين وكأسا وحيدا.. بل تدرك أن رؤساء النادي السابقين وكل من عمل في النصر من السابقين شركاء نجاح.. لإيقاف صناع الوشايات من صغار العقول.



• نريد أيضا ألا تقرأ أحلام جماهير النصر من تويتر وسناب شات، واتساب، وأنت خير من يعرفهم ويدرك عقليتهم التي لا تتجاوز خطوات أقدامهم.. نريدك أن تقرأ ماذا يريد ماجد عبدالله، ومحيسن الجمعان، وصالح المطلق، وفهد الهريفي، ويوسف خميس، وهاشم سرور، وناصر الفهد، وإبراهيم ماطر.



• نجوم النصر أبا فهد يريدونك عوناً لهم على مواجهة إشكاليات كثيرة وحلها بالطرق السلمية ودعمهم مع مدربهم بالصورة المثالية وخلفك جماهير عاشقة وداعمة لكل خطوات الإصلاح.



• إذن موعدنا الموسم القادم لإكمال قصة سعود آل سويلم ومجلس إدارته في كتابة تاريخ النصر الجديد.



*نقلاً عن عكاظ السعودية