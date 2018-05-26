إنييستا والأندية المحلية

أنهى اللاعب أندرياس إنييستا مشواره مع فريق برشلونة والمنتخب الإسباني بعد رحلة طويلة اكتسب فيها خبرات كبيرة في جوانب مختلفة، لذا تعد خبراته ثروة حقيقية في لعبة كرة القدم.

انتقاله إلى فريق فيسيل كوبي الياباني يجب أن يؤخذ على محمل الجد من الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية الإماراتية، لأن إنييستا سيضيف خبرات جديدة للكرة اليابانية وسيجعلها أقوى، فهو ليس لاعباً فحسب، بل خبيراً يعرف كيف يصنع التغيير.

ربمّا ُيفكّر كثيرون بمسألة عمره، وأن طاقته البدنية آخذة في الهبوط، لكن القوة المؤثرة التي ينقلها إلى اللعبة في اليابان هي تلك الطاقة الذهنية التي تلهب حماس الأجيال الجديدة وتحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

على المختصين في الأندية المحلية أن يحللوا مثل هذه الانتقالات التي تحدث في الأندية الآسيوية، لأنها منافسة، وعليهم أن يتخذوا القرارات المناسبة حتى لا يتسع الفارق وتصبح أنديتنا الجانب الأضعف في المنافسات الآسيوية.

انتقال لاعب مثل إنييستا إلى اليابان ستكون له انعكاسات إيجابية على الكرة اليابانية وعلى قاعدتها، حاضرها ومستقبلها، لأن اليابانيين يفكرون بجدية ويخططون ويعملون من أجل أن يحصلوا على لقب كأس العالم يوماً ما.

منذ المسلسل الكارتوني «الكابتن تساوباسا» والكرة اليابانية تتقدم وتبحث عن عوامل تطور جديدة لتسيطر على آسيا في بطولات الأندية والمنتخبات، ومن أجل أن تكون الرقم الصعب في كأس العالم.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية