صراع الذهب

كثيرون أولئك الذين حولوا دفة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من مواجهة بين ريال مدريد وليفربول إلى صراع ثنائي على الكرة الذهبية بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وفي الوقت الذي يفترض أن تكون المقارنة بين أفضلية الريال أو الليفر للفوز باللقب القاري، انحصرت المقارنة بين أحقية رونالدو وصلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في 2018، مع التأكيد على أن تفوق محمد صلاح على الصعيد التهديفي، بفوزه بلقب أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، لن يكفي لمنح النجم العربي المصري الأفضلية حتى لو نجح ليفربول في حسم اللقب الأوروبي، لأن كأس العالم ستكون هي الفيصل في الموضوع.

بالتأكيد، وجود محمد صلاح في قائمة الأفضل في العالم إلي جانب الأسطورتين كريستيانو وميسي ليس بالأمر السهل، وما حققه صلاح في الموسم الجاري يعتبر إنجازاً بكل المقاييس، للاعب الذي شرف العرب على المستوى العالمي، وحتى لا نفتح المجال أمام العواطف لكي تتحكم في ردود أفعالنا، يجب أن نكون أكثر واقعية عندما نقف في موقف المقارنة والمفاضلة بين اثنين من أساطير الكرة في العالم وبين لاعب نجح في أن يزاحمهما على النجومية، وعليه، فإن فوز صلاح سيفرح كل العرب بالتأكيد وعدم فوزه لن ينقص من مكانة اللاعب ونجوميته.

كلمة أخيرة

زعامة أوروبا بين الريال وليفربول هل يحسمها كريستيانو للملكي أم ستكون الكلمة لصلاح العرب؟



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية