مارادونا يشيد بصلاح

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف فى اللقاء المرتقب الذى يجمع لمتابعة ريال مدريد الإسبانى وليفربول الإنجليزى فى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث ستكون عيون العرب جميعا على نجمها الكبير محمد صلاح نجم ليفربول، حيث تحلم بأن يتوج فريقه باللقب الغالى ليكون ذلك أكبر انتصار للفرعون المصرى الذى قدم الكثير هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي، وأصبح لاعبا من أهم اللاعبين ليس فقط فى ناديه، بل فى العالم أجمع، حيث ننتظر منه الليلة فى أول مشاركة للاعب مصرى فى هذا النهائي.. الحلم بأن يتوج على رونالدو ـ أفضل لاعب فى العالم.

الحديث عن محمد صلاح أصبح كثيرا، بل وأشاد به الكثير من نجوم اللعبة من بينهم على سبيل المثال وليس الحصر النجم الأرجنتينى الكبير مارادونا، الذى أكد أن صلاح يستطيع منافسة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية التى احتكرها الاثنان طوال السنوات العشر الماضية، وأشاد مارادونا بالفرعون المصرى الذى أكد أنه لاعب سريع، ليس فقط بالكرة ولكنه أيضا ـ صلاح ـ يمتلك سرعة ذهنية تجعله يتخذ القرارات الصحيحة، هو لاعب يلعب بقدمه اليسرى ويمرر كرات جميلة وسيكون لاعبا مهما فى مونديال روسيا المقبل الذى ينطلق بعد أيام.

تلك الإشادة جعلت رونالدو أيضا يتحدث عن صلاح قبل موقعة اليوم، حيث أكد أن الفرعون المصرى لا يشبهه تماما، فهو يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب بقدمى اليمني، وهو ـ أى صلاح ـ قصير ونحن نختلف تماما عن بعضنا البعض، والناس يحبون المفارقات، ولكن أقول إننى مختلف تماما عن أى شخص، وصلاح أيضا يختلف تماما عن أى شخص.

نتمنى أن يظهر صلاح اليوم بمستوى رائع ويسجل ويقود فريقه الإنجليزى إلى المجد الأوروبي، لأن تلك هى البوابة التى من خلالها يستطيع صلاح أن يتوج بلقب أفضل لاعب فى العالم.



*نقلاً عن الأهرام المصرية