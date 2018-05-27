أخذت أندية دوري المحترفين الدخول بـ بورصة التعاقدات، لتشهد الحركة خلال الساعات الماضية نشاطاً ملحوظاً لكن في حدود الاستمزاج وجس النبض.



الأندية تعاني ماليا، حقيقة مسلم بها، ومع ذلك فإنها تضطر في كثير من الآحيان دخول السوق من اجل العمل على تعزيز صفوف الفريق وتجهيزه للموسم الجديد قدر المستطاع، وإن كان ذلك على حساب زيادة فاتورة الدين والاستحقاق، ما يؤكد أن العملية في الغالب تسير دون دراسة الحالة المالية والجدوى، وبمعنى آخر «على التساهيل».



أكثر ما يلفت انتباهي عند بدء مرحلة العرض والطلب في سوق الانتقالات، ابرام التعاقدات مع لاعبين جدد في حين يتم ارجاء ملف المدير الفني حتى انجاز «الاستقطابات»، ما يدفع نحو السؤال بوضوح : ما هي الامكانات الفنية لـ الاداري الذي يختار ويحدد اللاعبين دون تنسيب من المدير الفني الذي سيعمل مع المجموعة؟.



دون أدنى شك، ما يشهده سوق الانتقالات يدفع نحو السؤال الأهم : أيهما اهم بمسألة اختيار اللاعبين المراد استقطابهم، الاداري «المتنفذ» داخل النادي، أم المدير الفني؟. والأهم من كل ذلك، هل يعني أن من يحدد خيارات اللاعبين هو في نهاية الأمر من يضع التكشيلة؟، كل شي ممكن.



دون أدنى شك، ما يشهده سوق الانتقالات يدفع نحو السؤال الأهم : أيهما اهم بمسألة اختيار اللاعبين المراد استقطابهم، الاداري «المتنفذ» داخل النادي، أم المدير الفني؟. والأهم من كل ذلك، هل يعني أن من يحدد خيارات اللاعبين هو في نهاية الأمر من يضع التكشيلة؟، كل شي ممكن.



*نقلاً عن الرأي الأردنية