إدارة وعقلية زيدان

واصل ريال مدريد كتابة التاريخ، وحقق رقماً جديداً في الألفية الجارية، بعدما توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وهذا من سابع المستحيلات في الوقت الجاري، نظراً إلى المستوى العام لمختلف الفرق الأوروبية.

أسوأ ما في المباراة إصابة فخر العرب محمد صلاح إثر التحام مع سيرجيو راموس، التي كان من الممكن أن يغيب على إثرها عن المونديال، إلا أن الاتحاد المصري طمأن الجماهير العربية بأن صلاح سيلتحق بكأس العالم.

ريال مدريد وصل إلى درجة عالية من الإجادة في إدارة النهائيات، ما يميزه أنه يمتلك شخصية غير متوافرة في أي فريق آخر، خصوصاً أنه حقق اللقب الأوروبي في أسوأ مواسمه المحلية.

في الوقت الذي يصف فيه البعض زيدان بالمحظوظ، واصل الفرنسي كتابة التاريخ بحروف من ذهب، ولا أعتقد أن الحظ سيقودك لتحقيق الأبطال ثلاث مرات متتالية، بل هي عقلية لها شأن كبير جداً في مجال التدريب، خصوصاً في مسألة إدارته للمباريات، فإن زيدان دائماً ما يكسب المباريات الحاسمة، وأكبر دليل ما فعله غاريث بيل الذي كسب الرهان وكان بمنزلة الورقة الرابحة، وهدفه الأول جاء بعد 20 تمريرة وكان حينها في منتصف الملعب.

زيدان أكد أهمية دعم المدرب للاعبيه ومنحهم الثقة، ولاحظنا مفعول ذلك على كريم بنزيمة الذي مر بفترة يمكن أن تنهي أي لاعب مهما كان وزنه، إلا أن زيدان هو الوحيد الذي دعمه وأكد ثقته به، وكان نجم نصف النهائي والـ 13.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية