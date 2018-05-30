اقترب المونديال

• مباريات صعب التنبؤ بجزئياتها ونتائجها.



• تجمع رياضي يضم نجوم العالم، بينهم نجومنا الأبطال.



• لن يقف الجدال حول منتخبنا الوطني (حالنا حال جماهير منتخبات العالم كله).



• إلا أننا متفقون أن راية العز (الإسلام) عبر منتخبنا ستكون خفاقة في الأراضي الروسية، وستظهرها كل الدول عبر قنوات نقل البطولة.



• صقورنا.. جميعنا متيقنون أن رياضتنا تعيش مرحلة مختلفة من الرعاية والاهتمام من أعلى المستويات تستحق عليها المثابرة وبذل الجهد والعطاء.



• هي فرصة (يغبطكم) عليها الجيل كله لتقديم بلدكم التي عودتنا الريادة في كل المجالات بالظهور المشرف خلقا ولعبا.



• كتابة تاريخ شخصي لكم نتباهى به نحن وأنتم.



• حظيتم بما لم يحظ به من قبلكم ممن لعبوا البطولة، وهي المشاركة في اليوم الذي سيتابع من العالم كله «الافتتاح».



• عليكم استنفار طاقتكم وإحضار خبرتكم وجعل عاملي الأرض والجمهور ورقة ضغط على المنتخب الروسي لعبوره بإذن الله.



• ومثلما كسرتم التوقعات وهزمتم المنتخب الياباني وتأهلتم لنهائيات كأس العالم فأنتم قادرون على تحقيق نتائج مرضية.



• إن أفضل ما كان في اختيار اللاعبين المزيج بين لاعب «خبير» متمكن و«يافع» ناضج، وكلاهما يعرف قيمة الحدث.



• أخيرا.. فخورون بكم مهما كانت سيناريوهات المباريات وعددها.



*نقلاً عن عكاظ السعودية