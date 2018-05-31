الإمبراطور والتنفس الاصطناعي

منذ أن انطلق الاحتراف في المسابقات المحلية وجمهور الوصل يحلم بتتويج فريقه بدرع دوري الخليج العربي، لكن هذا لم يحدث إلى الآن. بدأ الفريق الموسم المنقضي بنتائج إيجابية، متصدراّ المرحلة الأولى، فأصبح تحت الضوء.

لم يحالف الحظ الإمبراطور لأن العين كان في أفضل حالاته، حتى تراجع الزعيم المؤقت لم يدم طويلاً، لذلك تقدم إلى الأمام فاستحق اللقب. الوحدة هو الآخر، حوّل حلم الوصل بالتتويج إلى كابوس.

الإمبراطور أنهى الموسم في المركز الثالث وكان رابع أقوى خط دفاع.

في موسم 2013 – 2014، خاض الوصل امتحاناً صعباً عندما حقق المركز الـ 12 في موسم عسير ومعّقد، لكنه نجح في تجنب الهبوط تاركاً لفريقي الشعب ودبي مظلة العودة إلى الهواة.

في موسم 2016 – 2017 كان الوصل منافساً قوياً على اللقب، لكن فريق الجزيرة قال كلمته وتوج بالدرع بعد أن وسّع الفارق مع الإمبراطور الذي اكتفى بمركز الوصافة. احتل الوصل حينذاك ثالث أقوى خط دفاع بعد فخر أبوظبي وشباب الأهلي دبي.

هناك عمل فني وإداري واضح في فريق الوصل، لكنه يحتاج إلى نفس أطول، لأنه ما زال يعتمد على أدوات التنفس الاصطناعي في المراحل الأخيرة من المسابقات.

وصول الإمبراطور إلى منصات التتويج ممكن إذا استمر العمل الجماعي وبقي الأمل متّقداً لدى الإدارة واللاعبين والجمهور.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية