دروس دبا الفجيرة

بدأت بعض الأندية في إعادة مشاهد السنوات الماضية، سواء عن طريق تكرار الأسماء المحترفة، أو على مستوى المدربين بالتعاقد معهم مرة أخرى بالرغم من فشلهم في فترات سابقة.

مثال على ذلك، نادي الفجيرة الذي تعاقد مع التشيكي إيفان هاشيك، الذي صال وجال في الدوري الإماراتي مع أندية المقدمة ومتذيلة الترتيب أيضاً، ومع الفجيرة سابقاً.

المشكلة هنا ليست في تكرار الأسماء التي فشلت فقط، بل في أن معظم الأندية، خصوصاً التي تنافس على البقاء، تعمل على إقالة المدرب بعد مرور خمس جولات وهذا سيناريو اعتدنا عليه كل موسم.

لأن هناك من يدخل المسابقة، ولا يدري ماذا يريد منها، البعض من أجل المنافسة والآخر بغية المشاركة فقط، وهذه هي المشكلة التي تؤدي إلى زعزعة الفريق وهبوطه.

على الأندية الصاعدة حديثاً الاستفادة من استراتيجية دبا الفجيرة، الذي لا يمتلك الإمكانات الهائلة، لكنه يصرف على قدر حاجته ويدخل كل موسم بهدف محدد وينجح في تحقيقه، وتجده خصماً شرساً في أي مواجهة بالرغم من قلة قدرات الفريق.

لذلك فإن الفترة الحالية مهمة جداً، في كيفية سد احتياجات الفريق، وعملية التعاقد لا بد من أن تكون برؤية واضحة وليس من أجل حشد أكبر عدد من اللاعبين بغض النظر عن توعيتهم وجودتهم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية